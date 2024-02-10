Китай заявил о намерении разработать военных роботов: названа дата

Китай хочет создать роботизированных агентов для специальных операций. Технология, оснащенная искусственным интеллектом, должна быть внедрена до 2035 года. Фактически роботы заменят агентов при выполнении особо опасных миссий, говорят эксперты.

Однако перспектива создания военных роботов действительно пугает. Как народно-освободительная армия Китая планирует внедрять искусственный интеллект в военную отрасль, рассказало издание Interesting Engineering.

По предварительным прогнозам, новейшие технологии воплотятся в виде беспилотных летательных аппаратов. Робот должен обладать способностью летать на большие расстояния, глубоко погружаться под воду и оставаться скрытыми в течение длительного времени. После поступления команды робот должен быстро вынырнуть из воды, двигаться к своей цели и нанести смертельный удар, прежде чем снова исчезнуть под волнами.

Предложение создания нового робота поступило от подраздела 78092 НОАК (армии Китая), недавно опубликовавшего детали гипотетического плана специальных операций за рубежом в журнале Fire Control & Command Control. Китайские инженеры и ученые активно исследуют новые БПЛА, чтобы лучше понять требования, возможности и стратегические цели, которые могут выполнять беспилотники.

Для демонстрации возможностей военных роботов ученые обнародовали "сценарий" развития событий. По сценарию в 2035 году между Китаем и одной из соседних стран вспыхнул конфликт. Обе стороны согласились использовать только стрелковое оружие, беспилотники и зенитные пушки, чтобы снизить расходы и предотвратить эскалацию. В сценарии не указывается название другой страны, но речь идет о реке, которая протекает вдоль границы между двумя территориями.

Река имеет среднюю глубину 30 метров и максимальную глубину 40 метров. Китай, кстати, имеет несколько общих рек с соседними странами, которые могут соответствовать этому критерию, например, река Ярлунг Цангпо/Брахмапутра, протекающая из Тибета в Индию.

По этому сценарию китайским военным поручено специальное задание. Они должны начать бесшумную атаку на важные объекты в тылу врага. Цель – ключевой центр командования и поставок для противоборствующих сил, скрытый вдоль реки, примерно в 40 км от линии фронта.

Новейшие военные роботы (условно это будут дроны) должны действовать в одиночку или группами, ориентироваться в речных глубинах и запускать торпеды во вражеские лодки. Беспилотники будут усовершенствованы системами разведки, наблюдения и аэроразведки, чтобы зависать над полем боя, оценивать ущерб и определять, нужны ли дальнейшие действия после начальной атаки. Если вражеские войска попытаются скрыться, военные роботы будут преследовать их и уничтожать.

Страны стремятся доминировать в военной индустрии с помощью новейших технологий и, похоже, гонка вооружений не завершится никогда. Человечество продолжает использовать весь потенциал в целях уничтожения себя и планеты. Вероятно, Альберт Ейнштейн был не далек от истины, когда говорил: "Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая - точно палками и камнями".

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