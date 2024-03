Ученые прогнозируют колонизацию Антарктиды, но не людьми

В ближайшем будущем Антарктида может полностью изменить свое лицо и стать континентом, колонизированным растениями и животными. Свидетельством этого является береговая линия холодного континента, которая становится все менее ледяной.

Об этом говорится в исследовании ученых из Новой Зеландии и Австралии, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Science (PNAS). Ученые отмечают, что экологические последствия циклических изменений климата в регионе могут быть "огромными".

По мнению исследователей, увеличение карманов открытой воды в морском льду Антарктиды может привести к тому, что однажды там поселятся виды с других континентов.

Исследователи обнаружили, что прибрежные полинии – области льда, образующиеся там, где зимние ветры отодвигают близлежащий паковый лед от побережья – резко увеличиваются вокруг Антарктиды.

Они обнаружили, что каждые 16 лет эти линии переживают цикл, во время которого растут и уменьшаются.

"Эти тенденции поражают – и мы не замечали их раньше. Мы не до конца уверены, что является движущей силой этой цикличности, но экологические последствия могут быть огромными", – отметил научный сотрудник кафедры морских наук Университета Отаго доктор Грант Даффи, возглавлявший исследование.

В свою очередь доктор Ариан Пурич из Университета Монаша в Австралии добавил, что циклические паттерны согласуются с атмосферными факторами, включая Южный кольцевой режим – климатическое явление, охватывающее Антарктиду и влияющее на погоду в Новой Зеландии и Австралии.

Пурич уверен, что рекордно низкое покрытие морского льда в Антарктиде, недавно фиксируемое учеными, очевидно связано с потеплением океана.

Как отмечает Talker, старший автор исследования с кафедры морских наук Университета Отаго профессор Серидвен Фрейзер, говорит, что исследование также важно для прогнозирования того, что произойдет с прибрежными экосистемами Антарктиды, когда климат будет становиться все теплее.

Она отметила, что известно о том, что "многие чужеродные растения и животные" могут достигать Антарктиды, "например, сплавляясь на плавучих водорослях". Пока они не могут там поселяться из-за размывания прибрежных ледников, но это может измениться.

Чем меньше будет льда, тем лучше условия для этих чужеродных видов для того, чтобы поселиться в Антарктиде. Это, однако, будет угрожать коренным прибрежным экосистемам.

"Наше исследование показывает, что участки открытой воды вдоль антарктических побережий, в частности, увеличиваются в площади по мере потепления климата. Эти изменения прибрежной среды будут означать, что экосистемы должны адаптироваться и изменяться", – резюмировал Даффи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что у побережья Антарктиды выловили существо с 20 руками.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.