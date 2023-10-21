Ученые открыли новую органеллу в человеческом теле: какую функцию выполняет

Если на уровне органов тело человека уже достаточно хорошо изучено, то отдельные клетки и клеточные структуры все еще скрывают в себе немало загадок. И недавно швейцарские ученые объявили об открытии ранее неизвестной органеллы в живых клетках, которая, судя по всему, играет большую роль в поддержке иммунной системы.

Исследования проводились на базе Института биохимии Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе, а результаты работы были опубликованы в журнале Molecular Biology of the Cell (MBoC). Авторы работы назвали обнаруженную структуру эксклюсомой. Ее нашли в цитоплазме клеток. Органелла выполняет функцию барьера для внешних возбудителей, которые не допускает к ядру, чем предупреждает поражение клетки вирусами, бактериями и другими патогенами.

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По своей структуре эксклюсома является частью цитоплазмы клетки, содержащей фрагменты ДНК. Когда в цитоплазму проникает какой-то патоген, она распознает его и предотвращает его проникновение в ядро. Таким образом, клетка остается не пораженной.

Причем, как удалось установить ученым, эксклюсома является очень древней клеточной структурой, которая появилась практически одновременно с появлением на Земле простейших живых организмов. Следовательно, это раннее эволюционное приспособление, которое оказалось важным для развития и распространения жизни на нашей планете и не потеряло своего значения с течением времени. Именно с помощью этого механизма клетки научились защищать себя от патогенов еще даже того, как жизнь усложнилась до форм многоклеточных организмов – животных и растений.

В настоящее время ученые видят в изучении функционирования эксклюсом перспективу разработки новых подходов для лечения аутоиммунных заболеваний и рака. В частности, теломерная ДНК, обнаруженная в эксклюсомах, связана с раком и играет роль в неограниченном делении клеток, которым характеризуется эта группа заболеваний. А значит понимание работы этой органеллы может дать толчок для разработки совершенно новой стратегии борьбы с раком.

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