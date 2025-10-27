Threads добавит исчезающие публикации для 'нефильтрованных' мыслей: как это будет работать

В социальной сети Threads, которая принадлежит американской компании Meta Platforms, появится функция исчезающих публикаций. Она должна поощрить больше людей делиться "нефильтрованными мыслями" в сети, не боясь, что они будут существовать вечно в профиле пользователя.

Об этом пишет сообщили на официальной странице Threads. Так называемые призрачные публикации будут отображаться наряду с обычными в основной ленте, но будут исчезать через 24 часа, подобно популярной функции Stories в других приложениях Meta, включая Facebook, Instagram и WhatsApp.

Ответы на такие исчезающие публикации будут отправляться как личные сообщения, а не как публичные комментарии.

"Используйте их, чтобы поделиться мнением, которое является веселым, мимолетным или немного нефильтрованным – без того, чтобы оно задерживалось надолго", – призвали в Threads.

Для того, чтобы поделиться призрачным постом, надо открыть редактор и включить переключатель призрачного сообщения рядом с кнопкой "Опубликовать". Через 24 часа после публикации пост будет архивирован.

Как сообщал OBOZ.UA, мессенджер WhatsApp от компании Meta ввел функцию краткого изложения непрочитанных сообщений на основе искусственного интеллекта. Опция Message Summaries использует Meta AI, который читает полученные сообщения и быстро и лаконично резюмирует изложенное в них.

