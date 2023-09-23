Tesla курит в стороне: электромобиль Mythen побил рекорд Гиннесса по скорости разгона. Видео

Академический автоспортивный клуб Цюриха (AMZ), в состав которого входят студенты естественных наук из Цюрихского технического университета и Люцернского университета, разработал одноместный автомобиль с батарейным питанием под названием Mythen. Эта машина с места разгоняется до 100 км/ч менее чем за секунду, а если быть точным – за 0,956 с.

Рекордное время, которое легко превзошло предыдущую отметку, даже было занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом сообщает ETH Zurich.

Рекорд был установлен в Швейцарском инновационном парке в Дюбендорфе. Во время тест-драйва Mythen, которым управляла Кейт Маггетти, разогнался с места до 100 км/ч всего за 0,956 секунды, а для достижения этого потребовалась дистанция всего в 12,3 метра.

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Это время легко побило предыдущий студенческий рекорд в 1,461 секунды, который был установлен другим электромобилем, разработанным командой из Штутгартского университета в сентябре прошлого года.

Mythen был спроектирован и построен с конкретной целью установить новый рекорд ускорения. Оснащенный четырьмя электродвигателями, он развивает мощность 322 л.с., но что действительно поразительно, так это то, что автомобиль весит всего 140 кг. В результате соотношение мощности к весу находится где-то в районе 2300 л.с. на тонну.

Все компоненты Myten, от печатных плат до шасси и аккумулятора, были разработаны самими студентами и оптимизированы для их функций. Благодаря использованию легких сот из карбона и алюминия гоночный автомобиль весит совсем не много.

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