Тектоническая плита под Тибетом может расколоться надвое – ученые

Индийская тектоническая плита, расположенная под самыми высокими горами мира – Гималаями, похоже, медленно расслаивается, скользя под Евразийской плитой. На это указывает анализ сейсмических волн, проходящих под Тибетом, а также поднимающихся на поверхность сигнальных газов.

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Об этом говорится в исследовании,опубликованном на сайте препринтов Ess Open archive. Ученые признают, что не имели понятия, что континенты могут вести себя таким образом.

Столкновение Индийской и Евразийской тектонических плит началось примерно 60 млн лет назад. Тогда Индия была островом, столкнувшимся с Евразией настолько сильно, что произошло искривление поверхности, образовавшее самые высокие горы на Земле.

Однако образование Гималаев – лишь часть произошедшего при столкновении тектонических плит. На глубине десятков километров продолжается своеобразное противостояние, которое теперь намекает на появление разлома.

Как объяснили ученые, континентальные тектонические плиты, толстые и плавучие, поэтому, в отличие от океанических, они не так просто погружаются в мантию во время столкновений. Более того, ученые считают, что Индийская плита до сих пор оказывает сопротивление погружению в мантию, скользя горизонтально под Тибетом, или же сминается вдоль переднего края столкновения, приводя к погружению нижней части плиты в мантию.

Новое же исследование, как пишет Science, указывает на то, что с Индийской плитой может происходить нечто еще более странное. Ученые нашли доказательства того, что она "расслаивается", скользя под Евразийской плитой. В результате этого процесса плотная нижняя часть отделяется от верхней. Исследователи также нашли доказательства вертикального разлома или разрыва на границе между разделенной частью плиты и ее невредимым соседом.

Геодинамик из Утрехтского университета Дуве ван Хинсберген заявил, что ученые даже не знали, что "континенты могут вести себя таким образом". По его словам, сделанное открытие является "достаточно фундаментальным" для науки о твердой Земле.

Он считает, что проведенное исследование поможет ученым лучше понять формирование Гималаев и, возможно, даже опасность землетрясений в этом регионе.

В свою очередь геодинамик из Университета Монаша Фабио Капитано отметил, что сейчас для ученых остается много неопределенностей относительно процесса, поэтому исследование еще необходимо будет продолжать.

Ранее ученые предполагали, что такое расслоение тектонических плит возможно, поскольку они сформированы из плавучей коры и более плотной верхней мантийной породы, поэтому плита вполне способна расколоться вдоль слабой границы раздела между слоями. Но, как отметил ван Хинсберген, это первый случай, когда явление обнаружили непосредственно на погружающейся плите.

Ученые рассказали, что Индийская плита всегда отличалась по толщине и составу, что объясняет форму полумесяца 2500-километрового гималайского фронта. Речь идет о том, что более тонкие "крылья" океанической коры окружают толстую середину континентальной коры. При столкновении с Евразийской плитой океанические плиты легко погружаются под нее, тогда как толстая континентальная кора сталкивается с Евразией как таран.

Эта разница в скорости погружения в конце концов и привела к тому, что Индийскую плиту дергало и разрывало в разных направлениях.

Ученые также отметили, что идеальным местом для потенциальных разломов является зона на северо-востоке Индии вблизи Бутана.

В ходе исследования ученые нашли подтверждения данной теории, а также доказательства того, что нижняя часть Индийской плиты находится не просто в процессе расслоения, а, вероятно, уже отделилась от верхней части.

В частности, данные показывают, что западнее предполагаемого разрыва дно Индийской плиты залегает на глубине около 200 километров. Здесь, как считают ученые, плита остается цельной. В то время как на востоке плита вероятнее всего раскололась надвое, поскольку мантийные породы вытекают на глубине около 100 километров.

Понимание того, как сталкиваются континенты, проливает свет не только на современный ландшафт Земли, но и на опасность, представляемую землетрясениями, которые могут произойти вдоль древних шрамов от столкновения континентов.

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