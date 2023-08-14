Таинственно пропавший MH370 с 239 пассажирами показали на видео в окружении НЛО: но все оказалось фейком

В августе 2023 года в сети завирусилось якобы спутниковое видео, на котором показано, как пропавший в марте 2014 года самолет рейса MH370 Малайзийских авиалиний (Malaysia Airlines) летит в небе в сопровождении трех НЛО и просто исчезает. Видео распространили не только пользователи соцсетей, но и на некоторые западные СМИ, однако оно оказалось полностью сфальсифицированным.

Видео дня

Доказательства фейковости видео разобрало издание FRANCE 24. Рейс MH370 бесследно исчез 8 марта 2014 года во время рейса по маршруту Куала-Лумпур (Малайзия) – Пекин (Китай). Самолет находился на связи 40 минут после взлета, после чего исчез с радаров в небе над Южно-Китайским морем.

На борту самолета находились 239 человек (12 членов экипажа и 227 пассажиров). В январе 2015 года их всех признали погибшими в результате несчастного случая, хотя следователями так и не были установлены обстоятельства исчезновения самолета или местонахождение его обломков.

Есть предположение, что самолет упал в море и затонул, но ни обломков, ни тела погибших никогда не были найдены. Это привело к тому, что вокруг трагедии начали формироваться различные теории заговоров. Среди них – угон самолета спецслужбами США или России, а также самоубийство пилота или неудачный угон. О самых популярных версиях OBOZREVATEL рассказывал вот здесь.

Не обошлось и без паранормальных версий. В частности, на видео, которое стало вирусным в последние дни, показано, как самолет совершает свой рейс, когда рядом с ним появляются три сопровождающие его шаровидные НЛО, а в какой-то момент самолет с пассажирами просто исчезает посреди неба. В сети предположили, что на видео показан либо похищение самолета пришельцами, либо испытание технологии телепортации. Конечно, и то, и другое оказалось фейком. Собственно, как и само видео.

MH370 и три НЛО

Несмотря на то, что видео с самолетом и пришельцами собрало миллионы просмотров в сети, оно оказалось совсем не новым. Оно было создано еще, по меньшей мере, 9 лет назад и уже будоражило сеть в марте 2023 года после того, как документальный фильм об исчезновении MH370 был показан на Netflix.

Видео существует в двух версиях: одно снято якобы тепловизионной камерой БПЛА, а другое – обычной камерой якобы спутника на орбите Земли. На видео виден самолет, окруженный тремя сферическими летающими вокруг него объектами. Через несколько секунд три сферы сталкиваются с самолетом и тот мгновенно исчезает.

Оба видео гуляют в интернете с 2014 года и раньше их не связывали с рейсом MH370.

Впервые они появились на удаленном YouTube-канале RegicideAnon, но их все еще можно найти в архивах интернета. Тогда они назывались "БПЛА фиксирует авиалайнер и НЛО" и "Спутниковое видео: авиалайнер и НЛО". В обоих видео никак не упоминался рейс MH370.

Эксперты, которым журналисты показали оба видео, уверены, что это просто фейки и признали, что видели видео и раньше.

Основатель организации UFO of Interest, занимающейся развенчанием мистификаций об НЛО, Скотт Брандо рассказал, что видео, скорее всего, создано с использованием компьютерной графики. В частности, он указал на то, что в августе 2014 года это видео было опубликовано на видеосервисе Vimeo, где было представлено, как авторское видение исчезновения рейса MH370, которое было создано "энтузиастом видеомонтажа".

Другую ошибку на видео заметил эксперт по HoaxEye Янне Альберг. Он отметил, что на спутниковом видео указано, что оно якобы было снято спутником NROL-33. Очевидно, как отмечает Альберг, таким образом автор видео хотел придать ему подлинность. Такой спутник действительно существует и используется военными, но проблема в том, что он был запущен только 22 мая 2014 года – более чем через два месяца после того, как самолет уже исчез.

Кроме того, Альберг отметил, что не видел никаких фото или видео со спутников, снимающих небо с такой точки. Спутник снимал бы самолет сверху, но никак не сбоку и снизу. Относительно других утверждений о том, что якобы видео было снято БПЛА MQ1-Predator, то он просто не способен подняться на высоту, на которой летел MH370.

По мнению Альберга, более логичной была бы версия о том, что видео было снято на земле, но и она лишь бы подтверждала то, что видео фейковое, поскольку его авторы меняют свои версии всякий раз, когда разоблачают неправдивость предыдущей.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что в NASA и Пентагоне признали аномальность шарообразных НЛО, летающих "по всему миру".

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