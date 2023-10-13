Starlink запускает спутниковую связь для смартфонов: что это будет и когда старт

SpaceX объявил о запуске на мобильных устройствах своей будущей услуги Starlink Direct to Cell, которая будет предоставлять связь смартфонам через спутник. Новая функция стартует в следующем году и будет работать с существующими телефонами высокоскоростного мобильного интернета "везде, где видно небо".

Об этом сообщило издание The Verge, ссылаясь на информацию официального сайта компании Starlink, запущенного в начале этой недели.

В 2024 году новая услуга будет ограничена текстовыми сообщениями, но уже в 2025 году появятся функции передачи голоса и данных, а также возможность передачи файлов.

"Direct to Cell работает с существующими телефонами LTE везде, где можно увидеть небо. Никаких изменений в аппаратном обеспечении, прошивке или специальных приложениях не требуется", – говорится на сайте SpaceX.

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Отмечается, что спутники Starlink с функцией Direct to Cell обеспечат полный доступ к текстовым сообщениям, звонкам и просмотру веб-страниц.

В компании рассказали, что спутники Starlink с функцией Direct to Cell оснащены усовершенствованным модемом eNodeB, действующим как башня мобильной связи в космосе, позволяя сетевую интеграцию, подобную стандартному роуминг-партнеру.

О планах запустить эту услугу компания Илона Маска совместно с американским партнером T-Mobile объявила в прошлом году. Новая функция, вероятно, будет относительно медленной по земным меркам со скоростью от двух до четырех мегабит в секунду, но ее преимущество будет заключаться в широте покрытия.

Напомним, сенатор США от Демократической партии Элизабет Уоррен требует расследования в отношении миллиардера Илона Маска из-за блокирования спутникового интернета Starlink в Украине. Изобретатель проводил манипуляции с доступом к сети, чтобы предотвратить атаки на российские военные корабли у побережья временно оккупированного Крыма.

Как известно, американский миллиардер Илон Маск фактически сорвал секретную операцию Украины по уничтожению Черноморского флота России в 2022 году. Он якобы приказал отключить связь Starlink вблизи временно оккупированного Крыма. Позже сам Маск объяснил, что таким образом он хотел избежать "эскалации конфликта".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В октябре 2022 года SpaceX отказалась в дальнейшем финансировать услуги терминалов спутниковой интернет-связи Starlink для украинской армии. В компании больше нет средств на оплату самих терминалов и их услуг. В сентябре SpaceX обратилась в министерство обороны США с просьбой взять эти расходы на себя.

В феврале 2023 года компания SpaceX ограничила сферы использования Starlink для ВСУ. Речь идет об управлении дронами, сравнимыми в компании с "оружием".

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