Подарок для фанов S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: GSC выкатила геймплейный трейлер для PlayStation 5 и еще раз зафиксировала дату выхода – 20 ноября 2025 года. Версия для PS5 будет иметь полноценную поддержку DualSense (адаптивные триггеры и тактильная отдача) и 3D-аудио; для PS5 Pro обещают дополнительные технические "плюшки". Это не только новая платформа – это новая аудитория и новый виток влияния украинской франшизы, которая убедительно доказала свою жизнеспособность в самые тяжелые годы.

Немного фактов. На Steam проекта сейчас стабильный ежесуточный пик ~7–8 тыс. одновременно. Это "длинная волна" интереса, которую PS5-релиз лишь усилит. Кстати, новый PS5-трейлер на официальном YouTube GSC за первые сутки собрал более 49 тыс. просмотров – скромный, но красноречивый крючок к старту предзаказов. За пределами Steam еще один показательный маркер – OpenCritic: средний балл 74 на основе 110+ рецензий (у PC-версии на Metacritic – 73), то есть "крепко, с замечаниями", что не помешало игре коммерчески "выстрелить".

Действительно круто и является примером для подражания, что GSC продолжает работать с комьюнити по "живой" модели. Свежий патч 1.6 не только исправлял баги – он подкинул игрокам легенду об "окнах Малахита": сверхсекретный тайник с многоуровневой загадкой, которую сообщество разматывает уже неделями. Собственно, это об играх "длинного действия", где после титров стартует культурный феномен. К слову о "длинном действии": кампания на 40–55 часов (в зависимости от стиля прохождения) – еще одна цифра, которая нравится массовой аудитории.

Важно, что на фоне анонсов версия для PS5 демонстрирует не просто "порт", а отдельную идентичность: авторы подчеркивают "ощущение оружия" через DualSense и погружение в пространство Зоны за счет 3D-звука; для PS5 Pro – расширенные визуальные эффекты и, по словам разработчиков, самый красивый режим с фокусом на качестве, хотя сами девы играют в 60 FPS. Параллельно бренд качает экосистему: в этом году Legends of the Zone Trilogy (Enhanced Edition) досталась PS Plus Extra, поднимая узнаваемость классики среди консольной публики – важный мостик к новому релизу. И еще один культурный штрих: саундтрек содержит большое количество украинской музыки – то самое мягкое влияние (soft power), которое и формирует образ страны.

В этом смысле STALKER 2 – не только победа студии, но и победа Украины. Команда работала во время полномасштабной войны, часть – в Киеве, часть – в Праге; под кибератаками "мышебратов", и это доказательство, что культурные индустрии выдерживают и умножают смыслы даже в самые сложные времена. И это также победа инвестора: Максим Криппа после входа в капитал и роли бенефициарного владельца GSC Game World (и параллельно владельца NAVI) давит на педаль синергии "игры + киберспорт + медиа" – именно так строят большие экосистемы, а не разовые хиты.

Финишная прямая проста и красива: 20 ноября – старт на PS5, после чего Зона официально станет домом и для сообщества PlayStation. История об украинском хите, который пережил релиз на PC/Xbox, вырос и теперь заходит на консоль с новыми фичами – это именно тот кейс, когда успех команды и инвестора равен победе страны в культурной войне за внимание мира. А пока ждем день Х, можно посмотреть PS5-трейлер – там ровно тот нерв и то настроение, за которые мы любим эту игру.