Соцсеть X Илона Маска открыла свободный доступ к аудио- и видеозвонкам: как попробовать

Социальная сеть Х, ранее известная Twitter, открывает доступ к функциям голосовых и видеозвонков для всех пользователей. Она постепенно станет доступна даже для пользователей с обычными, не премиум аккаунтами.

Об этом на своей странице сообщил инженер компании Энрике Барраган. Его сообщение также опубликовала у себя СЕО компании Линда Яккарино. Барраган показал подписчикам, где в настройках искать доступ к функции и как ею управлять

Чтобы получить доступ к управлению звонками, нужно будет зайти в настройки и выбрать, кому вы хотите разрешить звонить вам. Это могут быть люди из вашей адресной книги, те, на кого вы подписаны, верифицированные пользователи или все, кто имеет аккаунт на платформе. Можно также включить повышенную конфиденциальность вызовов.

Там, где она уже доступна, функция работает так же, как и в любых популярных мессенджерах. Кнопка вызова интегрирована в окно личного сообщения пользователю. Также уведомление о вызове через соцсеть Х будет выводиться на главный экран телефона, как уведомление об обычном вызове.

Впервые о появлении такой функции в соцсети Х заговорили в мае прошлого года. А уже в октябре она стала доступна для верифицированных пользователей, которые пользуются смартфонами iPhone. Постепенно ее открывали для пользователей, использующих другие платформы, а сейчас решили открыть для всех.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что владелец соцсети Х Илон Маск планирует открыть в ней сервисы знакомств и денежных переводов и заставить пользователей платить за все, то есть монетизировать большинство доступных возможностей.

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