Маск хочет превратить экс-Twitter в приложение для знакомств и цифровой банк: "пользователи должны платить за все"

Во время тайной встречи руководства X (переименованный после покупку Илоном Маском Twitter) стало известно о планах значительно преобразить компанию. Маск заявил, что в 2024 году X станет "полноценным" сайтом знакомств, а также цифровым банком.

Маск не уточнил, как именно X станет приложением для знакомств, будет ли какой-либо спрос на такие функции со стороны пользователей или какие дальнейшие изменения в продукте будут сделаны, чтобы превратить его в такое приложение, рассказал один из присутствующих на встрече, передает Insider.

Тем не менее, эта идея соответствует стремлению Маска к введению функций, за которые нужно платить Представитель X не ответил на просьбу о комментариях. На электронную почту X для прессы был отправлен автоматический ответ.

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По словам одного из присутствующих, привлечение большего числа пользователей к предоставлению X платежной и банковской информации связано с давним желанием Маска, чтобы X предлагал пользователям полный спектр платежных и банковских услуг, что является частью его амбиций по созданию "приложения для всего", такого как WeChat, сказал один из присутствующих. . "Он хочет, чтобы люди платили за все", - отметил собеседник. Маск сказал во время встречи, что он ожидает, что X сможет функционировать как банк к следующему году, добавил этот человек, независимо от того, хотят этого пользователи или нет.

X все еще находится в процессе получения соответствующих лицензий в каждом штате США, чтобы предлагать любые виды банковских услуг или услуг по переводу денег. Согласно онлайн-журналу, на данный момент платформа получила лицензии в девяти штатах, в том числе в Айове и Миссисипи.

Как сообщал OBOZ.UA:

В октябре 2022 года SpaceX отказалась в дальнейшем финансировать услуги терминалов спутниковой интернет-связи Starlink для украинской армии. В компании больше нет средств на оплату самих терминалов и их услуг. В сентябре SpaceX обратилась в Министерство обороны США с просьбой взять эти расходы на себя.

В феврале 2023 года компания SpaceX ограничила сферы использования Starlink для ВСУ. Речь идет об управлении дронами, сравнимыми в компании с "оружием".

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