Солнечное затмение 14 октября: увидят ли украинцы огненное кольцо в небе и когда его ждать

14 октября 2023 года состоится кольцевое солнечное затмение, которое также называют "огненное кольцо". Такое название образовалось из-за того, что Луна в этот момент находится в самой отдаленной точке от Земли и слишком маленькая, чтобы полностью закрыть Солнце, так что вокруг него образуется своеобразное кольцо огня.

Максимальная фаза этого редкого явления будет видна на территории Северной, Центральной и Южной Америки. К сожалению, в Украине солнечное затмение можно увидеть только в прямой трансляции.

Ее будет проводить Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в 18:30 по Киеву.

Видео дня

Это затмение по времени будет всего несколько минут. Но в Никарагуа и Коста-Рике можно наблюдать это явление более 5 минут.

Кольцеобразное солнечное затмение происходит, когда видимый диаметр Луны меньше диаметра Солнца, поэтому в этот момент небо станет немного темнее, но не столь темным, как во время полного солнечного затмения. На улице даже может стать немного холоднее.

Вы сможете посмотреть трансляцию по ссылке, которую проведет научный музей Exploratorium в Сан-Франциско и сайт timeanddate.

Трансляцию NASA можно посмотреть ниже:

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сохранить здоровье и что нельзя делать во время солнечного затмения из-за мощной магнитной бури.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.