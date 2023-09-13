Сколько человек жило на Земле за всю историю: оценка ученых

Благодаря развитию промышленности и усовершенствованию сельского хозяйства население Земли выросло с 1,6 миллиарда в 1900 году до около 8 миллиардов сегодня. Несмотря на столь стремительный рост количества людей, оценочные данные свидетельствуют о том, что количество людей, живущих сейчас на планете Земля, даже не приблизилось к той цифре, которые уже умерли.

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Издание IFLScience узнало у ученых, сколько жило людей на Земле за всю историю. Данные 1800 года свидетельствуют, что количество населения с тех пор значительно возросло.

По словам ученых, первые современные люди покинули Африку 60 000 лет назад и это значительный отрезок времени, когда не было достоверных данных и показателей о населении.

Венди Болдвин из Справочного бюро народонаселения объяснила, что средняя продолжительность жизни, например, во Франции в период от 800 г. до н. е. до примерно 100 г. н. е. оценивается лишь в 10 или 12 лет. Поэтому при таких условиях уровень рождаемости должен быть примерно 80 детей на 1000 человек.

Для сравнения, высокий уровень рождаемости сегодня составляет от 35 до 45 новорожденных на 1000 человек. Такая статистика наблюдается только в некоторых странах Африки к югу от Сахары.

Ученые использовали данные численности населения в разные исторические периоды. Такой метод позволяет оценить количество новорожденных и смертей.

Согласно всем исследованиям, с 190 000 лет до нашей эры родилось около 117 миллиардов человек, что значительно превышает 8 миллиардов населения, которые есть сегодня.

Ученые также предполагают, что вывод может быть неточным, возможно, они недооценили уровень рождаемости в то или иное время.

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