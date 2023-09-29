Крупнейшая из известных человечеству черных дыр вращается: найдены первые в истории доказательства

Ученые продолжают раскрывать тайны безграничной Вселенной. Долгое время астрономы предполагали, что черные дыры могут вращаться. Недавно обнародованные находки подтверждают одну из важнейших особенностей черных дыр, которую ученые раньше не могли доказать экспериментально.

Последние исследования доказали, что сверхмассивная черная дыра (SMBH) в центре галактики M87 вращается, заставляя ее струю колебаться примерно на 10 градусов. Детали рассказало издание Ifl Science.

M87 – не самая большая из известных человечеству галактик, но при массе 6,5 миллиардов солнечных масс она гораздо больше, чем Млечный путь. Находясь сравнительно недалеко, она является одной из самых доступных для изучения.

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Данные, собранные более в 2000-2022 годах свыше 20 радиотелескопами по всему миру, показывают 11-летний цикл в движении основы релятивистского джета M87*. Однако изображениям не хватало деталей, чтобы доказать, что черная дыра может вращаться.

Команда под руководством доктора Цуй Ючжу из лаборатории Чжэцзян собрала 164 изображения и исследовала сгладившиеся вариации, вызванные нестабильностью струй. Черная дыра, как эта, и струя, которую она создает, настолько огромны, что ни одна внешняя сила, которую мы знаем, не может заставить колебаться. Таким образом, движения должны являться следствием вращения самой черной дыры.

Однако, если черная дыра вращается, следует ожидать движений основания джета по регулярному циклу. Это возможно при условии, что ось вращения черной дыры смещена с осью вращения ее аккреционного диска.

Гравитационное тяготение черной дыры настолько интенсивно, что во время вращения создается подвижное искажение пространства-времени – процесс, известный как "перетаскивание кадра". Это будет происходить даже с относительно небольшими черными дырами, поскольку для гигантских SMBH, таких как эта, эффект перетаскивания кадров будет огромным.

Исследователь Цуй Юйчжу подчеркнул, что астрономы "в восторге от этой важной находки". По его словам, "поскольку расхождение между черной дырой и диском относительно невелико, а период прецессии составляет около 11 лет, накопление данных высокого разрешения, отслеживающих структуру M87 в течение двух десятилетий, и тщательный анализ важны для исследования".

Авторы отмечают, что изучали и другие черные дыры, однако видимые признаки перемещения найдены не были. Ученые говорят: "если движения меньше или период длиннее, их будет труднее выявить, поэтому нет причин сомневаться, что вращение является нормой".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что черная дыра, в 20 млн раз тяжелее Солнца, путешествует по космосу с "хвостом" из звезд.

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