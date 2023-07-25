Приложение для всего: стало известно, какой будет соцсеть X, в которую должна 'переродиться' Twitter

Генеральный директор Twitter (теперь X) Линда Яккарино утверждает, что использование сети достигло "рекордного уровня". Она кратко рассказала о главных изменениях социальной сети после ребрендинга.

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Об этом сообщает издание CNBC. Многие эксперты считают, что эти изменения обречены на провал.

Яккарино в служебной записке утверждает, что использование сервиса находится на "рекордно высоком уровне", и намекает на то, что ждет новую платформу, подвергшуюся ребрендингу.

Сервис, ранее известный как Twitter, стремится стать не просто социальной сетью, а "приложением для всего". План Маска заключается в создании приложения, которое позволит создателям монетизировать свой контент, а затем перейти к платежным сервисам и даже банковским услугам.

Аналитики из Forrester предсказывают, что X будет либо закрыт, либо продан в течение следующих 12 месяцев, а многочисленные критики сходятся во мнении, что ребрендинг X обречен на провал.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В начале июля Маск объявил о сенсационных ограничениях в Twitter. Нововведение было призвано воспрепятствовать "крайним уровням" системных манипуляций.

– Twitter пригрозил судом компании Meta Марка Цукерберга из-за ее новой текстовой платформы Threads, обвинив в переманивании бывших сотрудников для создания приложения-подражателя.

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