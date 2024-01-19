Почему женщины хуже ориентируются в пространстве: причина удивит

Говорят, мужчины имиеют лучшие навигационные способности, а женщинам порой довольно непросто ориентироваться в пространстве. Ранее ученые предполагали, что эта способность обусловлена эволюционным развитием, но недавно определили, что большое влияние имеет и воспитание.

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Исследователи из Иллинойского университета Урбана-Шампейн заявили, что хотя исторически мужчинам приходилось больше путешествовать, чтобы обеспечивать семью, нельзя объяснять способность ориентироваться в пространстве только необходимостью охотиться. Если бы это было так, генетический признак передался бы детям женского пола. Детали об исследовании рассказало издание Daily Mail.

Джастин Роудс, профессор Иллинойского университета и соавтор исследования, подчеркнул: "Тенденция к тому, что даже в животном мире самцы демонстрируют лучшие показатели ориентации в пространстве, чем самки, скорее всего, являются побочным эффектом половых гормонов".

Речь идет прежде всего о влиянии тестостерона.

Ученые изучили 21 вид живых существ, включая людей, чтоб найти источник способностей ориентировки. В списке испытуемых были, например, раки, лягушки, шимпанзе, панды и кони.

Роудс и его команда сначала пересмотрели данные предыдущих исследований, начиная с 1960 года, чтобы определить, существует ли гендерный разрыв по взаимосвязи между ареалом обитания вида и пространственными возможностями. Они наблюдали, как далеко испытуемые регулярно отходили от своей базы и следили за привычками разных видов в течение длительного периода.

Данные о людях собирали с помощью виртуальных или реальных лабиринтов, измеряя, сколько времени понадобилось, чтобы перейти через новую среду к определенному месту, или исследуя, насколько хорошо участники могут указать место вне поля зрения.

Ученые обнаружили, что самки только двух участвовавших в исследовании видов имели больший ареал обитания. Рак был единственным видом, не проявлявшим половой разницы в пространственных способностях, а ядовитая лягушка диаблито показала небольшое преимущество самцов.

Результаты показали, что самцы действительно имеют значительное преимущество в навыках ориентации в пространстве.

"Половые различия в поведении или продуктивности могут возникать вследствие биологических или культурных процессов, имеющих мало общего с эволюцией", – говорится в исследовании.

Будущие тестирования сосредоточатся на том, как социализация и культура оказывают влияние на навигационные роли, а не смотреть на это с точки зрения эволюции.

Дополнительные исследования должны определить, как улучшить эти навыки у людей обоих полов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученые выдвинули новую теорию, отрицающую шанс изменить судьбу во время путешествий во времени.

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