Почему мы видим узоры, закрывая глаза: ученые объяснили феномен

Закрывая глаза, мы часто видим узоры: это могут быть волнистые линии, яркое свечение или мерцающие точки. Иногда это является симптомом расстройств зрения, поэтому следует прежде всего провериться у врача.

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Однако ученые говорят, что чаще эти вспышки и узоры – безвредные зрительные галлюцинации, которые могут быть признаком нормального функционирования глаз. О причине возникновения феномена рассказало издание Ifl Science.

Когда вы резко закрываете или открываете глаза в темной комнате, вы иногда можете заметить разные узоры, завитки цветов или даже вспышки. Если вы также отмечаете и другие проблемы, например ухудшение зрения, плохую концентрацию, головокружение, боль или жжение в глазах – следует обратиться к врачу. Но если сопутствующих симптомов нет, то можно считать, что эти кратковременные галлюцинации являются вариантом нормы.

Катрина Шмид, доцент School of Optometry and Vision Science в Технологическом университете Квинсленда, рассказала, почему возникает это явление.

"Наши глаза не выключаются в темноте, они создают очень слабые внутренние сигналы, которые имитируют свет. Эти сигналы постоянно посылают клетки в задней части глаз", – отметила ученая.

По ее словам, завихрения и волны, которые мы видим, вызваны изменением активности этих клеток. Иногда узоры могут быть достаточно яркими, поскольку клетки глаз, определяющие цвет, также проявляют эту активность. Сигналы быстро передаются в мозг.

"Ваш мозг не знает, что зрительные сигналы не были созданы настоящим светом, поэтому мы думаем, что видим цветные огни и узоры, которых нет. Это своего рода иллюзия", – пояснила Катрина.

Зрительные галлюцинации встречаются у здоровых людей, например, они возникают, если сильно потереть глаза. Однако узоры и вспышки могут являться признаком проблем с сетчаткой, в том числе ее отслойки, а также неврологических заболеваний.

Ученые называют вспышки "фосфенами", и их можно вызвать "по заказу", если слегка нажать на глазное яблоко. О необходимости обратиться к врачу свидетельствует существенный рост частоты и усиление резкости вспышек.

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