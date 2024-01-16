Отпечатки пальцев человека оказались не уникальными: революционное открытие учёных

Открытие того факта, что отпечатки пальцев уникальны для каждого отдельного человека, привело к настоящей революции в криминалистике. И ученые тоже подтвердили этот факт – каждый человеческий организм неповторим. Более того, предположили, что среди более 100 миллиардов людей, когда-либо живших на Земле, отпечатки пальцев никогда не повторялись. При этом считалось, что узор на каждом отдельном пальце не повторял ни один другой. Так что считалось, что на каждой ладони есть по 5 совершенно разных отпечатков.

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Но недавно ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке поставили эту аксиому под вопрос. Как пишет издание Science Alert, исследование, проведенное под руководством старшего инженера Гебриэла Гуо, показало, что пальцы одного человека могут иметь практически одинаковые отпечатки.

Для работы ученые использовали искусственный интеллект. Они попросили его рассмотреть пары отпечатков. В некоторых случаях они принадлежали одному человеку, в некоторых – разным. Задачей нейросети было установить, можно ли обнаружить схожесть узоров на разных пальцах одного человека. И вывод получился революционным: с очень высокой долей вероятности такие отпечатки являются если не идентичными, то максимально схожими между собой. При этом у разных людей отпечатки действительно кардинально разнятся между собой.

Для исследования ученые использовали общедоступную базу данных США, содержащую около 60 000 отпечатков пальцев. Она состоит из наборов – по 10 пальцев для отдельных лиц. Гуо и его коллеги решили попытаться проверить, сможет ли искусственный интеллект выявить сходство отпечатков, принадлежащих одному человеку. Для этого они пользовались двойной нейронной сетью и дали машине задачу изучить изображение не по обычному шаблону, а рассмотреть углы и кривизну завитков и петель в центре отпечатка пальцев.

Со временем выяснилось, что нейросеть все лучше отличает пары отпечатков, принадлежащих одному человеку от пар, где были представлены следы пальцев разных людей. Оказалось, что на одной ладони и даже паре ладоней, если они принадлежат одному человеку, этот узор имеет достаточно сходств, чтобы установить совпадение. В частности, одинаковой оказалась ориентация полос в центре отпечатка для разных пальцев одного человека.

Исследователи признают, что их открытие еще нельзя использовать на практике. Однако они выразили уверенность, что дальнейшее обучение нейросети позволит ей точно устанавливать принадлежность отпечатков разных пальцев одного человека на основе этого сходства. А это может привести к еще одному прорыву в криминалистике – значительно увеличить точность дактилоскопии. В частности, можно будет пересмотреть вызывающие сомнения судебные приговоры и реабилитировать людей, обвиненных несправедливо.

Среди возможных сфер применения подхода также возможность использования любого пальца для разблокировки мобильного телефона, оснащенного сканером отпечатков пальцев. Но пока нужно провести более глубокое обучение искусственного интеллекта, чтобы существенно повысить точность его выводов.

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