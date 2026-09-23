Нет ни в одном смартфоне Android: iPhone 18 Pro получил уникальную функцию безопасности

Компания Apple оснастила свой новый флагманский смартфон iPhone 18 Pro инновационной системой безопасности под названием Apple Reference Image, призванной бороться с фальшивым контентом.

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Эта технология создает защищенный цифровой негатив каждого снимка непосредственно в момент съемки, гарантируя его абсолютную подлинность. На фоне стремительного развития инструментов искусственного интеллекта новый инструмент станет незаменимым помощником для журналистов, фактчекеров и обычных пользователей.

Как отмечает издание bgr.com, ни один современный Android-смартфон на данный момент не способен предложить аналогичный уровень защиты от подделки медиафайлов.

Принцип работы Apple Reference Image

В основе работы новой функции лежит фиксация точных данных с датчика камеры и создание защищенной временной метки, что гарантирует сохранение исходного состояния снимка. Обработка информации происходит с помощью облачной вычислительной системы Private Cloud Compute, которая сохраняет конфиденциальность автора и позволяет аннулировать любые скомпрометированные файлы.

В отличие от стандарта C2PA, используемого в моделях Google Pixel 10 и Pixel 11 и легко поддающегося взлому путем корректировки метаданных с помощью инструмента ExifTool, разработка Apple обеспечивает устойчивость к любым внешним вмешательствам. Система успешно сочетает в себе достоверность информации, высокий уровень защиты от взлома и полную анонимность водителя или фотографа.

Комплексная архитектура защиты персональных данных в iPhone

Внедренная функция является лишь одним из элементов многоуровневой системы безопасности, которую технологический гигант последовательно развивает на протяжении последних лет. Важную роль играет аппаратный модуль Secure Enclave, отвечающий за шифрование криптографических ключей и биометрических данных независимо от состояния самой операционной системы.

Кроме того, устройства Apple предлагают режим повышенной защиты Lockdown Mode, сквозное шифрование iCloud в рамках Advanced Data Protection, а также защиту от кражи Stolen Device Protection. Все эти инструменты в сочетании с жесткой политикой прозрачности отслеживания приложений делают новый iPhone 18 Pro одним из самых защищенных смартфонов на рынке.

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