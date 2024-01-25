NASA отправит в космос 21-килограммовый 'пылесос', собирающий звездную пыль: зачем это нужно

Собирая пыль в своей квартире вы теперь можете чувствовать себя немного инженером NASA. Ведь специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США задумали ни мало, ни много, а слегка пылесосить галактику Млечный путь.

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Для этого они отправят в космос гигантский пылесос весом 21,3 кг. Детальнее о нем и его миссии рассказало издание Interesting Engineering.

Все дело в том, что крошечные частицы межзвездной пыли, летающие в нашей галактике, могут раскрыть немало космических тайн. В частности, больше рассказать о ранних годах существования Солнечной системы. Чтобы исследовать их, ученые планируют отправить в космос устройство специально сконструированное для их захвата.

Прибор получил название "Эксперимент по межзвездной пыли" (Interstellar Dust Experiment – IDEX). Он будет установлен на корабле миссии NASA по исследованию межзвездной картографии и ускорения (Interstellar Mapping and Acceleration Probe – IMAP).

За разработку IDEX отвечала Лаборатория физики атмосферы и космоса (LASP) Университета Колорадо в Боулдере. Недавно прибор был доставлен в Лабораторию прикладной физики Университета Джонса Хопкинса в Мэриленд для интеграции в космический корабль IMAP.

Задача космического "пылесоса", идентифицировать и анализировать состав захваченных частиц межзвездной пыли, попадающих в нашу солнечную систему из глубокого космоса. Кроме того, он будет изучать частицы пыли, выбрасываемые кометами и астероидами.

Улавливание этих частиц является проблемой, ведь встречаются они в космосе совсем не так часто, как пыль у нас дома. За время эксплуатации прибор может собрать всего несколько сотен из них. Тем не менее, ученые надеются извлечь из них немало ценной космической информации.

"Эти частицы пыли родились в результате взрывов сверхновых, большинство из них изменились во время путешествия в межзвездном пространстве, но они по-прежнему являются ближайшим материалом, который у нас есть для понимания начальных строительных блоков Солнечной системы. Обнаружение и анализ их в космосе открывает новое окно во Вселенную", – объяснил задачу миссии Михай Гораньи, главный исследователь IDEX и профессор LASP и кафедры физики Калифорнийского университета в Боулдере.

Ожидается, что "космический пылесос" отправится в путешествие в 2025 году. Для улавливания пыли IDEX имеет апертуру шириной 20 дюймов. Ею он будет улавливать пылинки, скорость которых может достигать более 160 000 км/ч.

Попав в ловушку устройства, пыль быстро превратится в облако ионов, что позволит оборудованию определить некоторые характеристики захваченной частицы, такие как ее происхождение и состав. Ожидается, что IDEX проработает 2 года после запуска.

Основной космический корабль IMAP призван дать больше информации о двух важнейших аспектах космической физики: ускорении заряженных частиц и о том, как солнечный ветер взаимодействует с межзвездной средой. Десять научных аппаратов IMAP будут проводить наблюдения с точки Лагранжа 1, которая находится примерно в 1,6 млн км. от Земли.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как ученым удалось полностью увидеть галактику Млечный путь.

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