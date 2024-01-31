Найдено вероятное объяснение световых сигналов из ранней Вселенной

Мерцание водорода в галактиках ранней Вселенной, длительное время ставившее ученых в тупик, вероятно, в конце концов получило объяснение. Наблюдения космического телескопа NASA имени Джеймса Вебба (JWST) позволяют предположить, что причина появления этих световых сигналов – тусклые, соприкасающиеся друг с другом галактики.

Видео дня

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy. Ученым известно, что ранняя Вселенная, в течение 1 миллиарда лет после Большого взрыва, была наполнена чистым газом, который должен блокировать обильный свет, излучаемый атомами водорода. Однако именно такое мерцание во многих ранних галактиках ученые видели снова и снова. Такой тип света получил название альфа-излучение Лаймана, но почему оно возникало – ученые не понимали.

Теперь же авторы нового исследования приблизились к разгадке этой космической тайны.

Каллум Виттен из Кембриджского университета и его коллеги проанализировали изображение JWST девяти далеких галактик, излучавших альфа-излучение Лаймана. Оказалось, что рядом с каждой из этих галактик находилось еще одна меньшая. Никто раньше не замечал этого, поскольку эти вторичные галактики слишком слабы, чтобы их могли видеть телескопы предыдущих поколений.

Наблюдения также обнаружили, что эти галактики, вероятнее всего, сливаются со своими более крупными и яркими партнерами.

В процессе такого слияния происходят всплески звездообразования и света, включая альфа-излучение Лаймана.

Кроме того, такой процесс приводит к появлению мощных ветров, вполне способных сдувать космический галактический газ, открывая для света "щели", позволяющие вырваться наружу.

Ученые также предполагают, что такие ветры вполне могут лишить атомы газа электронов, которые должны способствовать поглощению света.

Виттен рассказал, что ученые и раньше предполагали, что не видят более слабых галактик ранней Вселенной, но не подозревали, что их окажется так много и что они будут настолько близки к этим ярким галактикам, способствуя "утечке" альфа-излучения Лаймана.

Проведенные исследователями симуляции подтвердили, что взаимодействие между галактиками действительно может создать каналы в газе, позволяющие выбросам водорода вытекать таким образом, что наши телескопы смогли его заметить.

Вместе с тем, они предостерегают, что исследования лишь 9 галактик недостаточно для того, чтобы делать окончательные выводы относительно источника излучения Лаймана. В частности, существует теория, согласно которой этому также может способствовать турбулентность от активных черных дыр в центрах этих галактик.

Виттен и его коллеги намерены изучить новые данные JWST о большем количестве альфа-излучателей Лаймана, когда они станут общедоступными.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что ученые увидели старейшую во Вселенной черную дыру, которая оказалась чертовски большой и кровожадной.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.