На дне океана нашли гигантскую структуру, которая может быть самой большой на Земле

На дне океана у побережья Нового Южного Уэльса (Австралия) скрыт самый большой ударный кратер в мире, образовавшийся около 445 миллионов лет назад, когда на Землю, вероятно, упал гигантский астероид. Этот кратер простирается почти на 520 километров и является крупнейшей ударной структурой на планете.

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О своем открытии рассказали в статье для научного журнала Tectonophysics адъюнкт-профессор из Университета Сиднея Эндрю Гликсон и его коллега Тони Йейтс. Обнаруженный кратер они назвали Дениликиным.

Ранее самой большой ударной структурой на Земле считался кратер Вредефорт, находящийся в Южной Африке. Его диаметр, по разным оценкам, составляет 250-300 километров.

Ученые предполагают, что Дениликин образовался около 445 миллионов лет назад и с тех пор был скрыт от людей под толщей океана. Ученые также утверждают, что выявлять такие кратеры на поверхности Земли все сложнее, поскольку подобные структуры со временем подвергаются эрозии и становятся почти незаметными.

"История бомбардировки Земли астероидами в значительной степени скрыта", – написал Гликсон в статье The Conversation.

Он объясняет, что, когда астероид ударяется, он создает кратер, который может размываться в течение миллионов лет, становясь менее заметным. Его также может поглотить столкновение между тектоническими плитами Земли, когда одна из плит перекроет другую.

Впервые предположение о существовании структуры Дениликина было сделано в конце 90-х годов Йейтсом на основе магнитных паттернов. Дальнейший анализ, завершившийся в 2020 году, подтвердил, что под регионом на юге Нового Южного Уэльса действительно существует большая структура, хотя и без окончательных доказательств того, что она возникла в результате столкновения.

Тем не менее, есть несколько веских доказательств того, что эта структура является астероидным кратером, например симметричная рябь в земной коре, которая может быть вызвана экстремальными температурами при столкновении, и "радиальные разломы", которые часто встречаются в других ударных структурах.

Пока исследователям удалось составить подробные карты, которые показывают, где именно мог упасть астероид. Теперь они изучают геологические находки, чтобы лучше понять, что тогда произошло. Для этого они исследуют экту – материал, который отрывается от Земли при столкновении с космическим "пришельцем" и может оказаться вдали от места столкновения.

Ученые признают, что официально назвать обнаруженный ими кратер самым большим в мире можно будет только тогда, когда будут проведены дальнейшие исследования, которые подтвердят его размеры.

Стоит отметить, что обнаруженный кратер не только больше своего африканского "родственника", но крупнее и печально известного Чиксулуб – кратер, образовавшийся в результате падения астероида, убившего всех динозавров на Земле. Так что страшно представить, что было на планете, когда упал камень, образовавший Дениликина.

Ученые отмечают, что дата падения астероида, по их мнению, совпадает с ордовицким вымиранием, которое произошло около 445 миллионов лет назад и уничтожило 85% всего живого на Земле.

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