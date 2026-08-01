Может привести к сбою: отключите эту функцию на телевизоре

Функция HDMI-CEC была разработана с целью упростить жизнь пользователям телевизоров и позволить управлять всей медиасистемой с помощью единого пульта. Однако на практике эта технология нередко вызывает систематические технические сбои и конфликты между подключенными устройствами.

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Вместо ожидаемого комфорта владельцы телевизоров сталкиваются с самопроизвольным включением экрана ночью, случайным переключением входов и сбоями в передаче звука. Именно поэтому специалисты How-To Geek рекомендуют отключить эту функцию для обеспечения стабильной работы всей домашней электроники.

Почему технология HDMI-CEC создает проблемы

Главный недостаток HDMI-CEC заключается в отсутствии единого строгого стандарта между различными производителями. Каждая компания разрабатывает собственные протоколы на базе этой технологии, придумывая фирменные названия вроде Anynet+ у Samsung, Bravia Sync у Sony или Simplink у LG. Когда в одну систему объединяются устройства разных брендов, они начинают посылать противоречивые команды по 13-му контакту кабеля HDMI.

Кроме того, система имеет ограничение на количество логических адресов. Если к телевизору подключить несколько игровых консолей, медиаплеер и звуковую панель, адреса исчерпываются, и сигналы начинают поступать не по назначению. Также из-за фоновых обновлений игровых приставок или ТВ-приставок телевизор может получать ложный сигнал на включение в самый неподходящий момент.

Как отключить функцию на разных устройствах

Чтобы восстановить контроль над техникой, необходимо отключить функцию как на самом телевизоре, так и на всех подключенных источниках сигнала:

Телевизоры Samsung: перейдите в "Настройки" ➔ "Общие" ➔ "Менеджер внешних устройств" и отключите Anynet+. Телевизоры LG: найдите опцию SIMPLINK в разделе "Все настройки" ➔ "Общие" ➔ "Устройства" ➔ "Настройки HDMI". Телевизоры Sony: отключите Bravia Sync в меню внешних входов, отключив автовыключение и автовключение телевизора. Приставки и консоли (PS5, Apple TV, Fire TV, Switch): в системных настройках видеовыхода или HDMI отключите параметры управления питанием и связью устройств (например, Enable HDMI Device Link на PlayStation 5).

Надежные альтернативы: универсальные пульты и умный дом

Отключение HDMI-CEC не означает, что вам придётся пользоваться десятком разных пультов. Самым простым и надёжным решением является приобретение качественного универсального пульта дистанционного управления, который посылает прямые ИК- или радиосигналы на каждое устройство отдельно.

Для поклонников современных технологий отличным выбором станет интеграция медиасистемы в систему "умного дома" (например, через Home Assistant). Использование сетевых команд (IP-управление) или ИК-бластеров позволяет настроить четкие сценарии включения и переключения режимов без использования нестабильного протокола HDMI-CEC.

OBOZ.UA предлагает при этом совет, как ускорить работу смарт-телевизора.

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