"Москва в руинах": трейлер Metro 2039 с ядерным взрывом на Красной площади вызвал бешеный ажиотаж. Видео
Украинская геймдев-студия 4A Games совместно с австрийским издателем Deep Silver официально анонсировали новый постапокалиптический боевик от первого лица "Метро 2039". Как информируют создатели, новая видеоигра станет"самой мрачной частью" серии.
Трейлер новой части выложили на YouTube-канале 4А Games. В одном из моментов трейлера создатели показали ядерный взрыв над Москвой.
Новая Metro 2039
Как сообщается, видеоигра шесть лет находилась в разработке, однако с момента полномасштабного вторжения РФ, ее сюжет и атмосфера были досконально переработаны.
В частности, вместо "молчаливого" Артема Сухого, который три части подряд выступал в роли протагониста, представили нового героя, Чужака, который впервые в истории студии получил собственный голос. Его преследуют кошмары, и теперь ему нужновернуться в метро извне, хотя он сам себе пообещал больше так никогда не делать.
Сюжет и разработка
Согласно сюжету игры, игра начинается через шесть лет после последней части, "Метро: Выход". Подземные фракции были объединены под флагом Новорейха – тоталитарного режима, который очень близкого напоминает нацистскую Германию, которое возглавляет легендарный "спартанец" по псевдо Хантер, который стал страшным диктатором, обещая "новый путь" и спасение на поверхности, но на самом деле дает жителям подземки дезинформацию, страх и жестокую пропаганду.
Авторы игры заявляют, что главная идея фокусируется на цене молчания перед тиранией и настоящей цене свободы. В разработке сценария украинской команде помогал создатель серии "Метро" – российский писатель-оппозиционер Дмитрий Глуховский, который открыто выступил против агрессии Кремля и много лет не живет в России.
Официальный трейлер игры на YouTube по состоянию на сегодня уже набрал 55,901 просмотр. Украинские поклонники серии в комментариях под роликом остались под впечатлением.
Реакция россиян
Согласно заявлению разработчиков, в игре будет полностью отсутствовать русский язык. Жители государства-террористки на странице игры в цифровом магазине Steam устроили коллективную истерику по поводу полного отсутствия русской локализации.
Что известно о серии "Метро"
Заметим, что "Метро" – культовая франшиза приключенческих боевиков от первого лица, разработанная украинской студией 4A Games по мотивам романов писателя-фантаста Дмитрия Глуховского, где главным героем выступает молодой юноша Артем Сухой.
События игр охватывают постапокалиптический мир, где после ядерной войны все те из людей, кто спасся,выживают в тоннелях московского метрополитена. Они противостоят опасным мутантам и враждебным группировкам, борясь с дефицитом ресурсов и сложными вызовами.
Франшиза сейчас охватывает трилогию видеоигр: "Метро 2033" (2010 г.в), "Метро: Последний свет" (2013 г.в) и "Метро: Исход" (2019 г.в.), которые получили мировое признание благодаря элементам игрового процесса, философскому сюжету и атмосфере постапокалипсиса
