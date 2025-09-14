Маск уволил около 500 сотрудников, которые работали над ИИ-ассистентом Grok: что известно о причине

Компания американского миллиардера Илона Маска xAI уволила не менее 500 сотрудников из команды аннотации данных, которая играла ключевую роль в обучении чат-бота Grok. Речь идет о группе людей, которых называют "репетиторами искусственного интеллекта", потому что они занимаются контекстуализацией и категоризацией необработанных данных для развития модели ИИ.

Видео дня

Сообщение о сокращении работники получили по электронной почте 13 сентября. Во всех сообщениях одинаковое объяснение увольнения, отмечает Business Insider. Это "стратегический поворот", который должен сделать xAI.

Из-за чего уволили людей

Сотрудникам сообщили, что они получат зарплату либо до завершения срока контракта, либо до 30 ноября. Но доступ к внутренним компьютерным системам компании работникам прекратили сразу после сообщения об увольнении.

Какой именно "стратегический поворот" должен сделать xAI, пока неизвестно. Однако уволенные рассказывают, что за сутки до уведомления об увольнении в компании сообщили о предстоящей реорганизации и предложили работникам пройти серию тестов для определения их будущих ролей.

В указанных тестах работникам, среди прочего, предлагали оценить "личность и модель поведения" чат-бота Grok, модели создания провокационного контента, "думскроллинг" и тому подобное.

Что говорят в стартапе Маска

Одновременно xAI в собственной сети (напомним, что Маск ранее перепродал этому стартапу сеть X) сообщила, что планирует увеличить команду "репетиторов искусственного интеллекта" по всем направлениям, причем как минимум "в десять раз".

"Мы нанимаем работников в таких сферах, как STEM, финансы, медицина, безопасность и многие другие. Присоединяйтесь к нам, чтобы помочь построить "Общий искусственный интеллект", направленный на поиск истины", – указано в сообщении компании.

Интересно – под объявлением стартапа довольно много комментариев, в которых люди утверждают, что пытались работать в xAI, но уволились из-за слишком низкой зарплаты. Они пишут, что "40 долларов в час" – это слишком мало для работы в сфере обучения ИИ.

Что известно о xAI

Стартап хAI был основан Илоном Маском в 2023 году. Основой компании стала группа опытных исследователей и инженеров, которые ранее работали в DeepMind, Google Research, Microsoft, OpenAI и Tesla. Официальный лозунг компании – "понять истинную природу Вселенной".

Пока что главным продуктом xAI остается чат-бот Grok. Маск никогда не скрывал, что чат-бот его стартапа должен стать главным конкурентом ChatGPT, поскольку последний, по мнению миллиардера, слишком предвзят. Маск, как и другие консервативные американские политики, обвиняет ChatGPT в левом уклоне.

Как сообщал OBOZ.UA, сооснователь и глава одного из крупнейших разработчиков программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон обошел Маска по объему собственного капитала и возглавил рейтинг самых богатых людей мира. Это произошло благодаря скачку акций Oracle.

Однако Илон Маск все еще может стать первым триллионером – после того, как совет директоров Tesla представил новый масштабный пакет его доходов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!