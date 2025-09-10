"Корона" Маска под угрозой: кто уже дышит в спину самому богатому человеку на свете

Сооснователь и глава одного из крупнейших разработчиков программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон сократил отрыв до гендиректора Tesla Илона Маска в гонке за статус самого богатого человека мира. Этому способствовала публикация квартального отчета его компании, который превзошел прогнозы и подтвердил ее дальнейший рост.

Как сообщили в Bloomberg, после того, как 9 сентября состояние Эллисона выросло на $70 млрд, его общий капитал достиг отметки $364 млрд. Учитывая то, что на тот момент у Маска было $384 млрд, от первого места на пьедестале самых богатых людей мира Эллисона отделял всего $21 млрд.

Впрочем, 10 сентября эта тенденция прервалась. Состояние бизнесмена скорректировалось до $295 млрд – отрыв от "короля Олимпа сверхбогатых" увеличился до $89 млрд, хотя он сохранил за собой второе место в рейтинге. Всего с начала года он стал богаче на $103 млрд, тогда как Илон Маск с 1 января потерял $48,8 млрд.

Сейчас Маск удерживает статус самого богатого уже более 300 дней подряд. Впервые он возглавил рейтинг в 2021 году и с тех пор несколько раз повторял этот результат, уступая другим миллиардерам – гендиректору Amazon Джеффу Безосу и CEO группы компаний LVMH Бернару Арно.

81-летний Эллисон сейчас является председателем правления и главным техническим директором разработчика программного обеспечения для баз данных Oracle. Большую часть своего состояния он реинвестирует в эту компанию. С начала года акции Oracle выросли на 45%, а после последнего раунда расширенных торгов – более чем на 26%, что стало самым большим однодневным ростом акций компании с 1999 года.

Этому способствовала публикация отчета о значительном увеличении количества заказов и агрессивного прогноза по расширению облачной инфраструктуры компании. Зато акции Tesla, главного актива Маска, наоборот, в этом году упали на 14%.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Илон Маск может стать первым триллионером после того, как совет директоров Tesla представил новый масштабный пакет его выплат. Предыдущий пакет его заработной платы также содержит амбициозные планы роста и может предоставить Маску 423,7 миллиона дополнительных акций Tesla, которые по сегодняшней стоимости акций стоили бы $143,5 млрд.

