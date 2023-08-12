Люди найдут доказательства инопланетной жизни в ближайшие 10 лет: но это будут не 'маленькие зеленые человечки'

Человечество может примерно в следующее десятилетие найти доказательства существования жизни вне нашей планеты. Однако, это вряд ли будут гуманоидные маленькие зеленые человечки, или остроухие вулканцы, так что многих людей, фантазию которых уже разогрели фантастические фильмы, открытие может несколько огорчить.

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Такое мнение высказал астроном из Университета Аризоны Крис Импи, пишет UniverseToday. Он также сомневается, что человечество может в ближайшее время получить сигнал от других разумных инопланетных видов.

Главную надежду на открытие инопланетян Импи возлагает на космический телескоп NASA имени Джеймса Уэбба или один из гигантских телескопов на Земле. Астроном убежден, что именно благодаря этой технике будут обнаружены спектроскопические признаки биологической активности в атмосфере экзопланеты, которая находится на расстоянии световых лет от нас.

Спектроскопия – это исследование диапазонов излучения в атмосфере далеких планет, благодаря которому ученые могут определить ее состав.

При этом он признает, что для широкой публики спектроскопические данные совсем не привлекательны, о чем бы они ни свидетельствовали.

"Люди любят картинки, и потому спектроскопия никогда не получает должного внимания в общих разговорах об астрономии или науке, потому что она немного более эзотерическая", – заявил Импи.

Ученый отмечает, что только 30 лет назад человечество впервые обнаружило экзопланету, а сейчас мы знаем уже более 5000 планет вне нашей Солнечной системы и одна из них может оказаться домом для инопланетной жизни.

Импи утверждает, что ранее ожидал, что первые признаки инопланетной жизни будут найдены на Марсе благодаря планам NASA доставить образцы на Землю для детального изучения. Но эти планы натолкнулись на бюджетные ограничения, так что, вероятно, потребуется больше времени, чтобы найти доказательства биологической активности на Красной планете, если она действительно существует.

Астроном также предполагает, что инопланетная жизнь может скрываться в скрытых океанах Европы, которая является спутником Юпитера, или Энцелады – спутника Сатурна. Но их начнут изучать уже после 2030-х годов.

К тому времени, как предполагает Импи, ученые будут анализировать спектроскопические признаки жизни, которые они получат с помощью телескопических наблюдений за экзопланетами. Для этого ученым придется идентифицировать химические сигнатуры соединений, обнаруженных в атмосферах экзопланет. Это довольно сложная задача, но телескоп Джеймса Уэбба уже доказал, что может быть очень вспомогательным в этом вопросе. Еще больше улучшат ситуацию другие телескопы, которые должны появиться в течение следующих семи лет – в том числе обсерватория "Руби", гигантский телескоп "Магеллан" и Чрезвычайно большой телескоп.

На биологическую активность на экзопланете, как объясняет Импе, будет указывать, например, более высокий, чем ожидалось, процент кислорода.

Благодаря телескопам могут быть обнаружены не только биосигнатуры, но и техносигнатуры. Например, если ученые зафиксируют в атмосфере экзопланеты повышенный уровень хлорфторуглерода или аномальные тепловые выбросы, это означает, что на ней может существовать не просто биологическая форма жизни, а инопланетная цивилизация, которая сталкивается с теми же экологическими проблемами, что и человечество на Земле.

При этом он отмечает, что в идеале ученым нужно будет обнаружить сразу несколько доказательств, чтобы доказать существование жизни на экзопланете.

Импи предполагает, что из всего количества выявленных экзопланет признаки жизни могут быть обнаружены на "полдюжине или дюжине планет, говорящих одно и то же". Но он также не исключает, что может окажется и такое, что "многие планеты, пригодные для жизни, мертвы, и это возможность, к которой все должны быть готовы".

"Это сложный эксперимент, и потому данные будут неоднозначными. Возможно, их будет недостаточно, чтобы убедить некоторых людей. И это, конечно, зависит от того, о чем говорят данные", - признал Импи.

Что касается разумных инопланетян, то он прогнозирует, что доказательства их существования могут появиться примерно в течение следующих 50 лет. При этом такой поиск он называет очень сложным.

"Это очень сложно, потому что методы, которые вы используете, включают такие технологии как радио, лазеры и так далее. А если у них не будет радио или лазеров?" – риторически спросил ученый.

Он также советует быть готовыми и к тому, что если доказательства существования внеземной жизни в какой-либо форме не будут найдены до 2073 года, это, возможно, станет ответом на один из главных вопросов человечества: одиноки ли мы?

"В какой-то момент нулевой результат приобретает смысл. Он просто говорит о том, что их либо нет, либо они очень редки. И это может произойти через 50 лет", – резюмировал астроном.

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