Легендарный Skype с сегодняшнего дня оставил нас навсегда: куда перенесут учетные записи пользователи

Сегодня, 5 мая 2025 года, официально прекращает работу Skype – один из известнейших мессенджеров мира. Его история началась еще в далеком 2003 году, а теперь она подходит к концу.

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Об окончательном закрытии объявили в Microsoft, владеющей сервисом с 2011 года. Информация содержится на сайте корпорации.

Пользователям предлагают перейти на другой продукт Microsoft – Teams, ставший флагманским решением компании для общения и сотрудничества.

"За эти годы мы многому научились у Skype, и мы это передали в Teams. Но мы почувствовали, что сейчас пора двигаться дальше", – говорил ранее президент отдела приложений и платформ для совместной работы в Microsoft Джефф Типер в интервью CNBC.

Несмотря на легендарный статус, Skype в последние годы уступал конкурентам. Он не выдержал конкуренции с такими гигантами, как WhatsApp, Telegram, Google Meet, FaceTime или Slack. В начале 2025 года Skype даже не входил в топ-10 самых популярных мессенджеров.

В марте впервые стало известно, что после многих лет службы Microsoft решила прекратить поддержку Skype. Пользователям предлагается перейти на платформу Teams, которая предлагает широкий спектр функций для общения и сотрудничества.

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