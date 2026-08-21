Какую функцию на Android нужно отключить: она незаметно расходует заряд

Один из самых незаметных виновников быстрой разрядки смартфона – это сетевые сервисы. Например, если взять Wi-Fi, ваш гаджет почти постоянно запускает его в фоновом режиме, даже когда эта функция отключена в настройках.

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На первый взгляд это звучит нелепо: зачем телефону искать сети, если Wi-Fi отключен? Но это не баг, а отдельная функция под названием "Поиск сетей Wi-Fi". По сути, это фоновый процесс, который приносит мало пользы, однако включен по умолчанию и постоянно расходует заряд. Как его оптимизировать, разбиралось издание Make Use Of.

Зачем нужно постоянное сканирование Wi-Fi

Функция поиска Wi-Fi каждые два часа включается, чтобы просканировать пространство на наличие доступных сетей. И это не обязательно те сети, которые запомнило устройство, а и совершенно незнакомые соединения. Эта функция, в частности, повышает точность определения геопозиции: она считывает данные BSSID других сетей и использует их в качестве ориентиров. Затем телефон передает эту информацию службе геолокации и отправляет запрос в онлайн-базу данных, чтобы более точно определить местонахождение пользователя.

Такой поиск работает для всех приложений с доступом к геопозиции – Google Карт, "Погоды" и т. д. Каждый раз, когда устройство проверяет наличие сетей поблизости, оно активирует модуль Wi-Fi, а процессор обрабатывает эти данные.

Хотя современные смартфоны оснащены емкими аккумуляторами, нагрузка на них также возросла, поэтому фоновые процессы, такие как сканирование Wi-Fi, дополнительно разряжают батарею. Когда устройство целый день работает только в мобильном интернете с выключенным Wi-Fi, мобильная сеть вместе с фоновым поиском подключения может значительно разрядить аккумулятор.

Отключить сканирование Wi-Fi можно в пару кликов

Отключение поиска Wi-Fi может заметно продлить время работы от батареи, а сделать это в "Настройках" очень просто. Вот как это выглядит на телефонах Samsung Galaxy:

зайдите в "Настройки"; перейдите в раздел "Местоположение"; найдите "Геолокационные услуги"; отключите "Поиск сетей Wi-Fi".

На телефонах других брендов путь может немного отличаться, а сама функция может называться "Сканирование Wi-Fi" или "Постоянный поиск". Но принцип остается неизменным.

Расход батареи у всех разный, но после отключения этой функции можно попользоваться телефоном несколько дней и проверить в разделе "Настройки" -> "Батарея" -> "Использование батареи", заметна ли разница. Хотя сам Wi-Fi там отдельно не отображается (он входит в общее системное потребление), оценить разницу "до" и "после" вполне реально.

Телефоны с меньшим аккумулятором выиграют от этого больше всего – это может добавить около часа автономной работы устройства. Впрочем, стоит учесть: после отключения функции определения точного местоположения в приложении погоды, при вызове такси или поиске локации в Google Картах это будет занимать немного больше времени. Поэтому учитывайте свои личные потребности.

Сканирование Bluetooth также разряжает батарею

Поиск Bluetooth-устройств работает аналогично: он ищет гаджеты поблизости, даже когда сам Bluetooth выключен. Это также помогает геолокации в местах со слабым GPS-сигналом. Кроме того, некоторые фирменные функции, такие как SmartThings Find от Samsung, полагаются именно на это сканирование, чтобы находить потерянные устройства.

Однако сканирование Bluetooth влияет не только на заряд батареи, но и на конфиденциальность, ведь когда телефон "передает" свои данные окружающим устройствам, определить местонахождение пользователя становится проще. Этот переключатель находится в той же вкладке "Геолокационные услуги", что и Wi-Fi.

Что теряется, а что нет

Время работы аккумулятора критически важно в дни активного использования телефона вне дома, когда заряда не хватает на сутки. Отключение поиска Wi-Fi не повлияет на навигацию, ведь мобильный интернет сам отлично помогает определять геопозицию.

Без подключения к сети эта функция вообще редко приносит какую-либо пользу. А вот отключение сканирования Bluetooth может повлиять на такие вещи, как цифровые ключи, быстрый обмен контактами и тот самый SmartThings Find. Если вы этими функциями не пользуетесь, их можно смело отключать.

Общее правило заключается в том, чтобы отключать эти службы при активном использовании мобильного интернета и длительном пребывании на улице, поскольку в таких ситуациях от них всё равно мало пользы.

Кроме того, для экономии заряда батареи рекомендуется снизить частоту обновления экрана, время от времени переключаться с 5G на 4G и отключать Always on Display. Благодаря этому устройство не разрядится до середины дня, а спокойно доживет до вечера, когда вы сможете подключить его к зарядному устройству.

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