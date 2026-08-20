Как узнать пароль от Wi-Fi, если подключен ноутбук или телефон

Хороший и надежный пароль от Wi-Fi должен быть сложным. То есть таким, чтобы его было непросто не только взломать, но и запомнить. Но если вы уже подключены к беспроводной сети, то можете узнать эту комбинацию символов со своего гаджета.

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Это может быть как компьютер, так и смартфон. Доступ к паролю предоставляют также различные операционные системы. Пошаговую инструкцию, как его восстановить, опубликовало издание Tecnoblog.

Инструкция для Android

Зайдите в приложение "Настройки" на телефоне, найдите пункт "Подключения" (или "Сеть и Интернет", в зависимости от версии Android) и нажмите на него.

Выберите пункт "Wi-Fi", чтобы открыть список доступных сетей. После этого нажмите на значок шестеренки справа от названия сети, к которой подключен телефон.

Выберите опцию "QR-код", чтобы сгенерировать изображение с данными сети. При необходимости введите PIN-код или пароль телефона, чтобы открыть изображение. На некоторых моделях Android под кодом может сразу появиться поле "Параметры с паролем".

Важно: на смартфонах Motorola пароль отображается непосредственно под QR-кодом. На устройствах Xiaomi и Samsung необходимо отсканировать QR-код с помощью Google Lens, чтобы узнать пароль.

на смартфонах Motorola пароль отображается непосредственно под QR-кодом. На устройствах Xiaomi и Samsung необходимо отсканировать QR-код с помощью Google Lens, чтобы узнать пароль. Сделайте скриншот экрана и воспользуйтесь Google Lens для считывания QR-кода. Все данные появятся на экране, в том числе и пароль к сети.

Инструкция для iPhone

Откройте приложение "Настройки", чтобы перейти к настройкам iPhone. Затем выберите пункт "Wi-Fi", чтобы просмотреть подробности подключения.

Нажмите на название сети, чтобы открыть раздел с данными о подключении.

Нажмите на поле "Пароль". Вместо точек появится зашифрованный код для доступа к сети.

Инструкция для Windows

Начните с того, что нажмите кнопку "Пуск" (синий значок на панели задач) и введите в поиске "Настройки Wi-Fi". Выберите соответствующий результат в меню.

Выберите пункт "Свойства [название сети]", чтобы открыть информацию о текущем подключении. Там находится нужное поле с паролем.

Прокрутите страницу до опции "Просмотреть ключ безопасности Wi-Fi" и нажмите кнопку "Показать". Пароль отобразится в окне Windows.

Инструкция для Mac

Щелкните по значку яблока в левом верхнем углу экрана и выберите пункт "Системные настройки".

Выберите раздел "Wi-Fi" в левом боковом меню. В блоке "Известные сети" нажмите на три точки рядом с названием вашей сети.

В раскрывшемся меню нажмите "Скопировать пароль". Код безопасности сохранится в буфере обмена, и вы сможете вставить его в любое текстовое поле, чтобы увидеть.

Можно ли поделиться паролем от Wi-Fi с помощью QR-кода

Да, паролем от Wi-Fi можно поделиться с помощью QR-кода. Вы можете создать его с помощью встроенной функции на Android, с помощью приложения "Шорткаты" на iPhone или через специальные сайты, такие как QR Code Generator.

Другие люди смогут просто отсканировать QR-код камерой смартфона и мгновенно подключиться. В некоторых случаях им даже не придется вводить пароль вручную.

Можно ли узнать пароль от Wi-Fi, к которому нет подключения

Нет, получить пароль от чужой сети Wi-Fi невозможно из-за мер безопасности, которые ее защищают. Доступ к сети без разрешения является незаконным и неэтичным, поэтому не стоит использовать методы, напоминающие взлом.

Если вам нужен интернет, просто вежливо попросите пароль у владельца. Также можно воспользоваться общедоступными сетями в кафе, библиотеках или аэропортах. Для безопасности своих данных в таких местах лучше включать VPN.

Существуют ли приложения для поиска паролей к Wi-Fi

Да, вы можете воспользоваться приложением Instabridge, чтобы найти пароль от общественного Wi-Fi. Этот сервис для Android и iPhone работает благодаря сообществу пользователей, которые делятся паролями от сетей, к которым уже подключались.

Используя геолокацию телефона, приложение показывает ближайшие открытые сети и позволяет фильтровать их по скорости и качеству соединения. Это удобное решение, когда нужно сэкономить мобильный трафик.

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