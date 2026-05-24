Какие функции есть только у Apple Watch: список

Apple Watch фактически работает только с устройствами Apple. С iPhone можно использовать и другие умные часы – Garmin, Amazfit, Fitbit, Withings и другие модели, однако часть возможностей остается эксклюзивной именно для Apple Watch.

Некоторые функции доступны только на новых версиях часов, но большинство из них работает и на моделях предыдущих поколений. Речь идет не только о синхронизации с iPhone, Siri, приложениях или взаимодействии с iPad и Apple TV, информирует BGR.

Доступ к приложениям Apple

Самое очевидное преимущество Apple Watch – доступ к фирменным приложениям Apple. Например, Apple Fitness+ с подпиской позволяет отслеживать тренировки прямо с экрана часов, в частности видеть пульс в реальном времени и интервалы. Другие умные часы тоже имеют собственные спортивные сервисы или поддерживают сторонние приложения, но именно Fitness+ наиболее тесно интегрирован с экосистемой Apple.

Еще один пример – Apple Music. При наличии подписки пользователь может управлять воспроизведением с часов, а также загружать плейлисты во внутреннюю память Apple Watch. Это позволяет слушать музыку без телефона рядом и даже без доступа к интернету.

К эксклюзивным возможностям также относятся Apple Pay и Apple Maps. Через Apple Pay можно оплачивать покупки теми же карточками, которые добавлены в iPhone. В некоторых случаях часы также можно использовать для быстрой оплаты поездок в метро без открытия приложения. Apple Maps, в свою очередь, удобен во время прогулок по городу, когда маршрут можно видеть прямо на запястье.

Возможность приостанавливать кольца активности

Большинство умных часов отслеживает активность по принципу "все или ничего". Если человек несколько дней не тренируется, это влияет на его статистику, серии и общие показатели. Apple Watch имеет полезную функцию, которая позволяет временно приостановить кольца активности.

Это может понадобиться во время отпуска, рабочей поездки, болезни или травмы. Например, если человек несколько недель не может тренироваться из-за перелома или плохого самочувствия, часы не будут воспринимать это как провал в статистике. Пользователь может поставить активность на паузу, а затем вернуться к привычному режиму.

Цели активности также можно менять, и такая возможность есть во многих смарт-часах. Но именно полная приостановка колец без порчи общей статистики – одна из тех функций, которые выделяют Apple Watch.

Встроенный мониторинг шума

Apple Watch имеет встроенный мониторинг уровня шума. Другие часы могут предлагать похожие возможности через сторонние приложения, а некоторые модели Samsung Galaxy Watch тоже имеют функции контроля шума. Однако в Apple Watch эта возможность интегрирована непосредственно в систему.

Часы могут предупреждать пользователя, если уровень шума вокруг слишком высок. Это базируется на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, согласно которым длительное или регулярное воздействие шума свыше 85 дБ может вредить слуху. При необходимости максимальный порог можно настроить под себя. Также пользователь может самостоятельно открыть приложение Noise и проверить уровень шума в реальном времени.

Уведомление о возможной гипертонии

На Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 появилась функция уведомлений о возможной гипертонии. Она использует оптический датчик сердечного ритма, который анализирует сосудистые показатели в течение 30 дней. Часы могут замечать изменения, потенциально указывающие на повышенное артериальное давление.

Эта функция предназначена для людей от 22 лет, у которых ранее не была диагностирована гипертония. Она не подходит для беременных или тех, кто может быть беременной. Важно, что Apple Watch не заменяет врача и не является полноценным медицинским прибором для диагностики. Его роль – обратить внимание пользователя на возможную проблему и подсказать, что стоит проконсультироваться со специалистом.

Некоторые другие смарт-часы тоже могут отслеживать артериальное давление, но часто требуют калибровки с помощью обычного тонометра. В случае Apple эта функция работает без манжеты, а сама компания имеет разрешение FDA для этой возможности.

Интеграция с наушниками Beats

Apple владеет брендом Beats с 2014 года, поэтому наушники Beats хорошо работают с Apple Watch. После подключения к iPhone они автоматически могут работать и с часами. Это позволяет слушать загруженную музыку или подкасты без телефона рядом.

Если Apple Watch имеет сотовую связь, наушники могут также озвучивать оповещения. Это удобно для бегунов или тех, кто не хочет постоянно поднимать запястье, чтобы прочитать сообщение. Через Beats также можно пользоваться Siri.

Конечно, Beats можно подключить и к другим смарт-часам через Bluetooth, как и любые другие беспроводные наушники. Но именно более глубокая интеграция с уведомлениями, Siri и Apple Watch делает эту связь более удобной для пользователей экосистемы Apple.

