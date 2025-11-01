Как улучшат чип для iPhone 18: будет две версии

Apple готовится к выпуску двух версий чипа A20 для своей будущей серии смартфонов iPhone 18. Эта новость, опубликованная аккаунтом Mobile Phone Chip Expert, который ранее демонстрировал точность в прогнозах относительно планов Apple, вызывает интерес среди фанатов технологий.

Согласно источнику китайской платформы Weibo, компания перейдет на передовой 2-нанометровый процесс производства от TSMC, что станет шагом вперед от текущих 3-нанометровых чипов. Такая стратегия может кардинально изменить характеристики устройств, сделав их более быстрыми и энергоэффективными.

Эксперты отмечают, что это не только техническое обновление, но и часть более широкой стратегии Apple по дифференциации моделей. В общем, эти детали формируют новые ожидания от будущих релизов.

Планирование чипов и их особенности

Стандартная модель iPhone 18 получит базовый чип A20, тогда как премиум-версии, включая iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и долгожданный складной iPhone Fold, будут оснащены более мощным A20 Pro. Это разделение не является неожиданностью, учитывая предыдущие поколения, где A18 и A19 также имели Pro-варианты, но теперь он приобретает новое значение с переходом на 2-нм технологию.

В отличие от A17 Pro до A19 Pro, которые базировались на 3-нм процессах TSMC, новые чипы обеспечат более заметные годовые улучшения в производительности и автономности. Кроме того, некоторые версии A20 могут интегрировать оперативную память непосредственно на кристалл с CPU, GPU и нейронным процессором, что уменьшит размеры чипа и повысит эффективность. Такая инновация, по предварительным данным, сделает устройства более компактными без потери мощности. В общем, это усилит конкурентные преимущества Apple на рынке смартфонов.

Apple планирует разделить выпуски iPhone, начиная со следующего года, что повлияет на распределение чипов. В сентябре 2026 года ожидается дебют iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Fold, которые, вероятно, сразу получат A20 Pro. Вопрос о втором поколении iPhone Air остается открытым, но если оно появится, то также может выйти в тот же период.

Зато базовые модели, такие как iPhone 18 и возможный iPhone 18e, запланированы на март 2027 года, где дебютирует стандартный A20. Такой подход позволит компании постепенно внедрять технологии, тестируя их на премиум-сегменте.

