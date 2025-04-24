Как спасти смартфон от перегрева в жару: лайфхаки

В жаркую погоду смартфоны могут перегреваться даже при обычном использовании — просмотре видео, видеозвонков или игр. Интенсивная нагрузка на процессор и аккумулятор увеличивает температуру устройства.

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OBOZ.UA рассказывает, как охладить телефон и избежать перегрева. Если вы обнаружили, что ваш смартфон слишком нагревается или с ним становится неудобно обращаться, вы можете предпринять несколько шагов, чтобы снизить температуру.

Как охладить телефон

1. Уберите телефон из-под солнца

Солнечные лучи только усугубляют ситуацию. Переместите устройство в тень и дайте ему остыть.

2. Используйте Device Care (Оптимизация).

Через него можно закрыть фоновые программы и снизить нагрузку на систему.

3. Закройте ненужные приложения

Даже свернутые программы продолжают тратить ресурсы. Особенно имеющие графику или видео.

4. Уменьшите яркость экрана

Яркая подсветка требует больше энергии. Выключите адаптивную яркость в настройках дисплея:

Проведите двумя пальцами вниз от верхнего края экрана.

Нажмите стрелку у полоски яркости.

Выключите "Адаптивную яркость".

5. Снизьте разрешение экрана

Высокое разрешение экрана означает, что больше пикселей отображается одновременно. Это будет использовать больше памяти и батареи на устройстве, что приведет к его нагреву.

Чтобы настроить разрешение экрана, выделите "Параметры" > "Дисплей" > "Разрешение экрана" и выберите меньшее разрешение экрана.

6. Проверьте режим питания

Если телефон горячий, перейдите в режим энергосбережения. Чтобы его включить, проведите двумя пальцами вниз от верхней части экрана, чтобы открыть панель быстрого доступа, а затем нажмите "Режим энергосбережения".

7. Снимите чехол

Чехол может удерживать тепло. Дайте устройству "дышать".

8. Извлеките телефон из автомобильного держателя.

В машине устройство перегревается быстрее из-за солнца, зарядки и нагрузки от GPS и мобильных данных.

9. Включите режим полета

Это отключает ненужные функции и помогает быстрее снизить температуру.

10. Обновите программное обеспечение

Актуальные версии системы и приложений работают более эффективно, меньше нагружая устройство.

Раньше рассказывал, как выключить надоедливую рекламу в смартфоне. Большинство этой рекламы можно отключить самостоятельно – без сторонних программ и сложных настроек.

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