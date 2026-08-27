Как продлить срок службы смартфона: об этом хитрости мало кто знает

Регулярная перезагрузка смартфона может помочь обеспечить его стабильную работу и избежать зависаний и замедления работы системы. Кроме того, эта простая процедура способна положительно повлиять на цифровую безопасность устройства.

Видео дня

Об этом сообщает RMF FM. Специалисты отмечают, что частота перезагрузки зависит от модели и состояния смартфона, однако делать это регулярно рекомендуют всем пользователям.

Как часто нужно перезагружать смартфон

Компания Samsung рекомендует владельцам смартфонов Galaxy перезагружать устройства ежедневно. По данным производителя, это может помочь избежать замедления работы системы и сбоев в работе приложений.

В то же время для современных флагманских смартфонов, в частности новых моделей iPhone и Android-устройств, обычно достаточно одной перезагрузки в неделю. Такие телефоны способны эффективно самостоятельно управлять оперативной памятью и фоновыми процессами.

Ежедневная перезагрузка может быть особенно полезна для старых смартфонов, а также для пользователей, которые редко устанавливают обновления или одновременно используют большое количество приложений.

Некоторые современные устройства также поддерживают функцию автоматической ночной перезагрузки. В таком случае смартфон перезапускается самостоятельно в то время, когда им не пользуются.

Зачем это нужно

Во время перезагрузки очищается оперативная память, завершаются зависшие процессы и запускаются заново системные службы. Это может помочь устранить временные ошибки, проблемы с уведомлениями, нестабильную работу приложений и перегрев устройства.

Перезагрузка также может потребоваться после установки обновлений, чтобы все изменения в системе начали работать корректно.

Кроме того, регулярный перезапуск считается одним из основных способов повышения цифровой безопасности. Вредоносным программам, которые непрерывно собирают данные, в частности отслеживают местоположение или перехватывают вводимый текст, необходимо оставаться активными в памяти устройства. Перезагрузка может завершить такие процессы. Перезагрузка очищает оперативную память и "выбрасывает" оттуда такие скрытые вредоносные процессы.

При этом обычная перезагрузка не удаляет фотографии, приложения или другие личные данные. Она лишь завершает активные процессы и запускает операционную систему заново.

Напомним, специалисты рассказали об ошибке при зарядке, которая может негативно влиять на аккумулятор смартфона. В частности, они советуют сначала подключать зарядное устройство к розетке, а уже потом подсоединять к нему телефон.

Как писал OBOZ.UA, если телефон начал работать медленнее, проблема не обязательно связана с его возрастом. Причиной могут быть накопившиеся системные ошибки, переполненная память и неоптимизированные процессы, которые можно устранить без покупки нового устройства.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.