Как ускорить медленный смартфон: помогут простые шаги

Задержка при переключении между приложениями, долгая загрузка галереи и зависание веб-страниц способны вывести из себя любого. В медлительности смартфона часто принято винить его возраст или производителей.

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Однако в большинстве случаев причина кроется в накопившихся системных ошибках, забитой памяти и неоптимизированных процессах. OBOZ.UA рассказывает, как ускорить медленный смартфон без посещения сервисного центра.

Вернуть устройству прежнее быстродействие можно самостоятельно. Эти эффективные методы подойдут как для Android, так и для iOS.

Освободите хранилище и удалите лишнее

Заполненная память – главный враг производительности. Удалите старые скриншоты, ненужные видео и перенесите часть фото в облачные сервисы (iCloud, Google Фото). Также избавьтесь от приложений, которыми не пользовались больше месяца: они занимают место и нагружают систему в фоне.

Очистите кэш и установите облегченные версии ПО

Со временем временные файлы браузера и соцсетей разрастаются до гигабайтных размеров. Регулярная очистка кэша в настройках приложений возвращает свободные ресурсы. Если устройство довольно старое, замените ресурсоемкие сервисы их "легкими" аналогами, например, Facebook Lite.

Ограничьте фоновую активность

Фоновое обновление контента, обильное количество виджетов и анимированные обои постоянно задействуют процессор и оперативную память. Отключите фоновое обновление для некритичных программ и оставьте на рабочем столе только самые необходимые информационные блоки.

Оптимизируйте систему и интерфейс

Своевременно устанавливайте апдейты iOS и Android. Новые версии ПО содержат важные исправления ошибок и оптимизации. Уменьшите или полностью отключите эффекты переходов в настройках ("Универсальный доступ" на iPhone или "Параметры разработчика" на Android). Это визуально ускорит отклик интерфейса.

Перезагрузите или сбросьте настройки

Простая перезагрузка хотя бы раз в неделю очищает оперативную память и закрывает зависшие процессы. Если же телефон продолжает тормозить, используйте крайнюю меру – сброс до заводских настроек (Hard Reset). Это удалит весь накопленный системный мусор и вернет гаджет к первоначальному состоянию. Перед этой процедурой обязательно сохраните резервную копию важных данных.

Напомним, в ходе эксплуатации любой аккумулятор неизбежно теряет первоначальную емкость. В результате смартфон начинает разряжаться быстрее, а время его работы от одного заряда сокращается.

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