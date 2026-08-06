Как понять, что зарядное устройство для смартфона нужно менять: важные признаки

Зарядное устройство своего смартфона мы часто даже не замечаем. Если он исправно заряжает аккумулятор, то особого внимания этому аксессуару никто не уделяет. Тем не менее, даже такой простой гаджет, как телефонная зарядка, может выйти из строя и, что ещё хуже, повредить сам телефон.

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При этом распознать, когда зарядное устройство начинает выходить из строя, не так уж и сложно. Достаточно внимательнее присмотреться к тому, как оно ведет себя во время работы. Обо всех тревожных сигналах рассказало издание BGR.

Внешние признаки повреждения или сильного износа

Время от времени проводить быстрый визуальный осмотр зарядного устройства – это простой способ вовремя понять, что пора в магазин за новым. Обращайте внимание на любые следы повреждений: от перетертых или оголенных проводов до согнутых или сломанных штекеров.

Не пользуйтесь зарядкой, если заметите хотя бы одну из этих проблем. Конечно, они могут означать, что устройство и так не будет работать должным образом. Но что важнее – игнорирование таких дефектов может привести к травмам. Например, если у зарядного устройства оголены провода, существует риск получить удар током при подключении к розетке. Застрахуйте себя от этого: просто купите новый блок вместо того, чтобы пользоваться тем, который явно отжил свое.

Также крайне важно следить за признаками повреждения, которые становятся заметными только тогда, когда устройство подключено к сети. Речь идет об искрах или дыме. Если заметите что-то подобное, осторожно вытащите зарядное устройство из розетки и больше никогда им не пользуйтесь. Зарядное устройство, которое искрит или дымит, может легко вызвать пожар.

Частые сбои во время зарядки

Наверное, и говорить не стоит, что зарядное устройство пора менять, если оно вообще перестало выполнять свою единственную функцию. Впрочем, даже если устройство технически подает питание, это еще не значит, что оно в идеальном состоянии. Если вашей зарядке уже больше года или двух, присмотритесь, насколько эффективно она работает.

Например, вы можете заметить, что иногда во время работы зарядного устройства всё идёт нормально, а иногда зарядка просто прекращается без видимых причин. Или же телефон начинает заряжаться значительно медленнее, чем раньше.

Такие проблемы не исчезают сами по себе – со временем будет только хуже. Поэтому лучше действовать на опережение и купить новое зарядное устройство заранее. Вряд ли вам захочется остаться с полностью исправным телефоном и "мертвым" зарядным устройством в самый ответственный момент.

Перегрев зарядного устройства

Следить за внешним видом и работой зарядного устройства – важно. Но имейте в виду: некоторые из самых серьезных сигналов о поломке можно обнаружить только тогда, когда (предварительно убедившись в безопасности!) прикоснетесь к устройству рукой. В частности, во время работы оно может показаться слишком горячим на ощупь.

Ни в коем случае не игнорируйте этот сигнал. Если зарядное устройство сильно перегревается, внутри может быть повреждена проводка. Это еще одна проблема, которая может привести к возгоранию, если вовремя не принять меры. Но даже если до пожара не дойдет, перегретое зарядное устройство способно вывести из строя сам телефон. Конечно же, заменить зарядное устройство значительно дешевле, чем покупать новый смартфон. Регулярная осторожность и своевременная замена перегретого зарядного устройства в перспективе сэкономят немало денег, а в отдельных случаях – уберегут от ужасных последствий пожара.

Штекер не держится в розетке

Ситуация, когда зарядное устройство постоянно выпадает из разъема телефона, ужасно раздражает. Но это еще один досадный нюанс, который не стоит считать мелочью. Если пытаться силой всунуть штекер в устройство, можно легко сломать сам зарядный разъем смартфона. Поэтому, опять же: купить новую зарядку значительно дешевле, чем платить за ремонт или замену всего телефона из-за проигнорированной проблемы.

В поисках нового аксессуара вы заметите, что некоторые зарядные устройства стоят значительно дешевле других. Это ещё один аргумент в пользу того, чтобы подойти к выбору осознанно. Важно знать не только признаки того, что зарядное устройство пора менять, но и как выбрать надежную замену. Качественное устройство не всегда будет самым дешевым на рынке, но оно точно прослужит дольше, что делает такую покупку довольно выгодной инвестицией.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как уберечь смартфон от перегрева, когда вы пользуетесь им в машине.

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