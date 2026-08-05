Как уберечь смартфон от перегрева в машине: спасительные советы

Доставая телефон из держателя после поездки за рулем в летний день, вы, наверное, не раз замечали, как сильно он нагревался в пути. И это не просто неизбежный физический процесс – в лучшем случае перегрев смартфона изнашивает внутренние детали или расплавляет клей, удерживающий экран и заднюю крышку. В худшем – грозит выходом из строя и даже взрывом аккумулятора.

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Причина такого нагрева проста: автомобиль – это закрытая металлическая коробка, в которой процесс естественного охлаждения заметно затрудняется. Когда вам жарко в салоне, смартфону не лучше. Поэтому, чтобы уберечь гаджет от поломки, важно понимать, как он выделяет и отводит тепло. Как пишет издание Engadget, все защитные меры можно разделить на две категории: внешние (охлаждение снаружи) и внутренние (уменьшение выделения тепла самим устройством). Некоторые советы покажутся очевидными, но о других вы могли и не догадываться.

Как охладить телефон снаружи

Начнем с того, как изменить условия вокруг смартфона во время движения. Самая распространённая ошибка – оставлять гаджет под прямыми солнечными лучами. А держатель на приборной панели, пожалуй, является худшим местом для смартфона в автомобиле. Он значительную часть времени находится прямо под палящим солнцем за лобовым стеклом. Тепло от приборной панели, особенно если гаджет одновременно заряжается, почти гарантированно приводит к перегреву.

Если держатель необходим для навигации или звонков, лучше не подключать в это время устройство к зарядке. Также можно закрепить смартфон перед дефлектором кондиционера. Поток холодного воздуха, направленный на заднюю крышку, работает как активный кулер в ноутбуке. Однако не переусердствуйте: слишком резкое охлаждение, особенно в сырую погоду, может привести к образованию конденсата внутри устройства, что окончательно его испортит. Воздуха должно быть ровно столько, чтобы снять жар, а не устроить резкий перепад температур. А разумнее всего – просто держать телефон в тени.

Большинство людей носит телефоны в чехлах из пластика или силикона. Эти материалы действуют как изолятор и не позволяют корпусу отдавать тепло окружающей среде. Сняв чехол на время поездки, вы существенно снизите риск перегрева.

И главное: не оставляйте телефон в припаркованной машине, так же как не оставили бы там ребенка или собаку. Забирайте его с собой, когда выходите – это убережет гаджет и от перегрева, и от кражи.

Измените режим использования, чтобы устройство не нагревалось

Смартфон нагревается не только из-за окружающей среды – он сам генерирует немало тепла, а перегрев наступает тогда, когда система не успевает его отводить. Современные испарительные камеры пассивного охлаждения не всегда справляются с нагрузкой. Но вы можете уменьшить эту нагрузку самостоятельно.

Если в машине жарко, первое правило – не заряжать телефон. Многие держатели сейчас оснащены беспроводной зарядкой (особенно после появления технологии MagSafe), но именно она выделяет больше всего тепла из-за более низкой эффективности и потерь энергии. Беспроводная зарядка на раскаленной приборной панели – это прямой путь к перегреву.

Лучше всего вообще не пользоваться телефоном за рулем, чтобы его процессор не работал на полную мощность. Конечно, это малореалистично, ведь многим нужны навигатор и музыка. Поэтому ищем компромисс: выключайте экран с навигацией на знакомых маршрутах, а когда она действительно нужна – уменьшайте яркость до минимума. Заодно отключите Wi-Fi, если им не пользуетесь, и ни в коем случае не запускайте "тяжелые" задачи, такие как игры или монтаж видео.

Если вы заметили, что телефон уже нагрелся, немедленно выключите его и уберите с солнца в тень. Так вы точно убережете его от неприятностей.

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