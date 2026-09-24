Как избавиться от "шпионских" настроек и ускорить работу смартфона: несколько простых шагов

В любом смартфоне на базе Android автоматически включена функция прослушивания пользователя и передачи полученной информации. Такие действия создают дополнительную нагрузку на систему и снижают производительность телефона.

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OBOZ.UA расскажет, как отключить эти настройки. После их отключения устройство будет работать быстрее и дольше, а пользователь не будет получать персонализированную рекламу или рекомендации.

Что известно

Существует несколько технологий, которые Google использует для слежения за пользователями. Одна из них называется "активное обучение", она позволяет улучшать качество распознавания речи и персонализировать рекламу.

Еще одна технология называется "профилирование", благодаря ей Google собирает информацию об активности в интернете и показывает более релевантную рекламу.

После отключения этих настроек телефон должен работать быстрее и дольше. Также снизится риск передачи персональных данных третьим лицам. Однако при отключении этих функций пользователь может больше не получать персонализированную рекламу или рекомендации.

Как отключить настройки отслеживания и прослушивания в Android

1. Настройки Google

Откройте в телефоне "Настройки" и перейдите в раздел "Google". Затем нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите "Использование и диагностика". Включите "Отслеживание активности". Это запретит Google отправлять вам информацию об использовании вашего телефона.

2. Настройки клавиатуры

Откройте "Настройки" и выберите раздел "Язык и ввод". Выберите клавиатуру, которой вы пользуетесь. Нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите "Настройки". Снимите флажки с пунктов "Отправлять статистику", "Персонализировать для вас" и "Улучшить для всех". Это не позволит Google Keyboard отправлять вам информацию о том, что вы вводите.

3. Настройки преобразования текста в речь

Зайдите в "Настройки" и найдите "Язык и ввод". Затем выберите "Преобразование текста в речь". Нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите "Настройки". Отключите переключатель "Анонимный отчет о преобразовании текста в речь". Это не позволит Google отправлять информацию о вашей речи на микрофон.

После отключения настроек необходимо перезагрузить телефон.

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