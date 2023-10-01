Как использовать смартфон вместо вебкамеры для ноутбука: лайфхак для владельцев Android

Владельцы Android могут использовать телефон в качестве вебкамеры без загрузки дополнительных приложений или покупки специальных кабелей. Подключить смартфон можно к компьютеру любой марки.

Издание Tomsguide опубликовало инструкцию, которая поможет быстро все настроить. Если вы загрузили обновленную версию операционной системы Android 14, вы можете выполнять следующие шаги.

Подключите смартфон к компьютеру

С помощью кабеля USB подключите телефон к ноутбуку. Это не обязательно должна быть операционная система Windows, если у вас MacBook, то это тоже можно сделать. Когда вы увидите уведомление на телефоне, нажмите на него и выберите из списка "вебкамера".

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Настройка

Когда режим вебкамеры активен, появится новое уведомление. Нажмите и выберите переднюю или заднюю камеру. Также выберите с каким увеличением вы хотите ее использовать. Например, обрезанный режим двухкратного масштабирования или любой другой уровень с увеличением до десятикратного, нажав значок "видеоканал".

Включение вебкамеры

Выполнив предыдущие шаги, можно использовать режим вебкамеры телефона. В основных настройках компьютера или в настройках видеоконференций выберите Android Camera и все готово.

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