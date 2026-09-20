Как 65 холодильников: какой прибор потребляет больше всего электроэнергии на кухне

Расходы на электроэнергию в значительной степени зависят от того, какими бытовыми приборами вы пользуетесь ежедневно. На кухне наибольшую нагрузку на электросеть создают приборы, которым требуется значительная мощность для нагрева.

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В частности, духовка за один цикл работы потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников, если сравнивать их одновременное потребление. В то же время наибольшие годовые затраты среди перечисленных приборов могут приходиться на индукционную варочную поверхность, если пользоваться ею ежедневно, отмечает издание biznes.interia.pl.

Какие приборы на кухне потребляют больше всего электроэнергии

Не все электроприборы одинаково влияют на счет за свет. Например, зарядное устройство для телефона, которое постоянно остается в розетке, потребляет совсем немного электроэнергии.

Согласно приведенным расчетам, зарядное устройство мощностью 90 Вт в режиме ожидания за год может привести к расходам примерно на 6 злотых. Для менее мощных зарядных устройств сумма будет еще ниже.

Несмотря на небольшие расходы, ненужную электронику все равно рекомендуют отключать от сети. Это не только позволяет избежать излишнего потребления электроэнергии, но и снижает риски, связанные со старыми или поврежденными устройствами.

Сколько электроэнергии потребляет холодильник

Холодильник относится к приборам, которые работают практически круглосуточно, поэтому его потребление накапливается в течение всего года.

В среднем холодильник потребляет около 0,75 кВт·ч в сутки.

Полностью отключать холодильник для экономии электроэнергии, конечно, нельзя, ведь он должен постоянно поддерживать необходимую температуру для хранения продуктов. Однако на его энергопотребление могут влиять энергоэффективность модели, температура в помещении, состояние уплотнителей и правильная настройка температуры.

Чайник и стиральная машина тоже увеличивают расходы

Электрический чайник относится к приборам с высокой мощностью, но работает в течение короткого времени. Если его среднее суточное потребление составляет около 0,6 кВт·ч, за год это может составить примерно 219 кВт·ч.

Стиральная машина за один цикл, в зависимости от модели и программы, потребляет примерно от 0,6 до 1 кВт·ч. Если запускать ее ежедневно, годовое потребление может составить примерно от 219 до 365 кВт·ч.

Поэтому для экономии электроэнергии важна не только мощность прибора, но и частота и продолжительность его использования.

Духовка потребляет столько же, сколько 65 холодильников

Одним из самых энергоемких кухонных приборов является электрическая духовка. Модель мощностью около 2500 Вт, которую ежедневно включают примерно на полчаса, может потреблять около 365 кВт·ч в год.

При этом за один цикл работы духовка может потреблять столько электроэнергии, сколько 65 холодильников, включенных одновременно.

Это сравнение хорошо показывает, насколько велика мгновенная мощность прибора, используемого для нагрева. Однако духовка не работает круглосуточно, поэтому ее общее годовое потребление зависит от того, как часто хозяева готовят еду.

Индукционная плита может больше всего повлиять на счет

Еще больше электроэнергии во время работы может потреблять индукционная варочная поверхность. Согласно приведенным в источнике расчетам, конфорка мощностью около 1200 Вт за час работы потребляет примерно 1,2 кВт·ч электроэнергии.

Если пользоваться ею в среднем по часу ежедневно, за год набегает около 438 кВт·ч.

Именно поэтому варочная панель может стать одним из главных источников расходов на кухне, особенно если на ней ежедневно готовят в течение длительного времени.

Как снизить потребление электроэнергии

Самый простой способ сократить расходы – контролировать время работы наиболее энергоемких приборов. Духовку и индукционную плиту не стоит оставлять включенными дольше, чем это необходимо для приготовления пищи.

Также стоит отключать от розеток неиспользуемую технику, особенно старые или поврежденные устройства. Вовремя приготовления пищи помогает и правильный выбор посуды и режима нагрева, ведь чрезмерная мощность не всегда нужна на протяжении всего процесса.

Таким образом, больше всего электроэнергии на кухне расходуют не небольшие устройства, такие как зарядные устройства, а техника, используемая для нагрева. Духовка может за короткое время потреблять столько электроэнергии, сколько десятки холодильников, тогда как регулярное использование индукционной плиты способно существенно увеличить годовой счет за свет.

OBOZ.UA предлагает узнать, как правильно отключать приборы от сети во время отключений электричества.

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