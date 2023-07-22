'Горе мне': почему США не дали Эйнштейну создать атомную бомбу и как он отреагировал на Хиросиму и Нагасаки

Соединенные Штаты Америки во времена Второй мировой войны разработали атомную бомбу в ускоренном режиме, поскольку группа физиков, в том числе знаменитый Альберт Эйнштейн, предупредили Вашингтон, что нацисты могут первыми получить такое оружие. Но, несмотря на то, что Эйнштейн был гениальным физиком, к работе над атомной бомбой в США его не допустили.

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Как рассказывает Interesting Engineering, США сомневались в благонадежности Эйнштена. Предостережения были настолько серьезными, что гениального физика даже не подпускали к ученым, работавшим с атомной бомбой.

Физики Альберт Эйнштейн, Лео Силард и Юджин Вигнер в 1939 году, уже после того, как Германия совершила вторжение в Польшу, направили президенту США Франклину Делано Рузвельту письмо, в котором предупредили, что нацисты могут разработать ядерную бомбу. В письме физики призвали принять срочные меры, поскольку разработка Германией такого оружия имела бы катастрофические последствия для человечества.

В том же письме они выразили мнение, что именно США должны первыми разработать ядерную бомбу как средство сдерживания. В результате Рузвельт приказал создать Манхэттенский проект.

Логично было бы, что участником такого масштабного проекта стал бы и сам Эйнштейн, как один из признанных гениев физики, но все сложилось иначе. Разработкой бомбы в результате занимались ученые под руководством Роберта Оппенгеймера, надеявшиеся никогда не увидеть ее применения. Сам же Эйнштейн остался лишь ключевым участником формирования самого проекта.

Причина в том, что американские чиновники опасались левых политических взглядов Эйнштейна, считая, что они могут представлять угрозу безопасности страны. Дошло до того, что в июле 1940 года они отказали ему в допуске, необходимом для работы над проектом по разработке атомной бомбы.

Более того, ему даже запретили консультировать физиков, избранных Оппенгеймером для работы в проекте.

Манхэттенский проект был сформирован в августе 1942 года. А уже 16 июля 1945 года Оппенгеймер и его команда провели первый в истории человечества тестовый взрыв ядерного оружия.

Спустя менее чем месяц союзные войска сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки, в результате чего погибли около 200 тысяч человек.

Эйнштейн, узнав об этом, сказал, согласно Бюллетеню атомных ученых, "горе мне".

"Если бы я знал, что немцам не удастся создать атомную бомбу, я бы и пальцем не пошевелил", – отметил физик.

Такого же мнения придерживались Силард и Вигнер.

Даже Роберт Оппенгеймер, руководивший разработкой бомбы, надеялся, что она никогда не будет использована.

Вспоминая об увиденном во время тестирования бомбы Оппенгеймер заявил, что вспомнил строчку из индуистского священного писания, Бхагавад-Гиты: "Теперь я стал Смертью. Разрушителем миров".

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