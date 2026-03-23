Google может 'слушать' ваши разговоры? Как отключить функцию на смартфоне

Сегодня почти в каждом смартфоне есть цифровой помощник, который отвечает на вопросы, ставит напоминания и помогает в повседневных делах. Но за это удобство пользователи нередко платят частью своей приватности. Пока Google Assistant быстро выполняет команды, микрофон устройства остается наготове и ожидает активационную фразу.

Именно поэтому у многих возникает закономерный вопрос: где проходит граница между комфортной технологией и вмешательством в личное пространство? Эксперты рассказали, что значительную часть этих настроек можно контролировать самостоятельно.

Действительно ли Google "слушает"

Чтобы Google Assistant мог в любой момент отреагировать на ваш голосовой запрос, смартфон должен постоянно отслеживать окружающие звуки. Это не означает непрерывную запись всего, что происходит вокруг, по крайней мере именно так объясняет это компания. По официальной версии, запись и передача данных начинаются только после того, как пользователь произносит фразу активации. В то же время система иногда может срабатывать по ошибке, например, из-за фонового шума или похожих по звучанию слов.

В таких случаях на запись могут попасть и те разговоры, которые вы вообще не собирались адресовать Google. Именно это и вызывает наибольшее беспокойство у пользователей. Формально собранные голосовые данные нужны для совершенствования технологий распознавания речи: система должна лучше понимать разные языки, акценты, произношение и работу в шумной среде. Но критики отмечают, что этим все не ограничивается, ведь такие данные могут также использоваться для персонализации рекламы и маркетинговых целей.

Как проверить, сохраняет ли Google голосовую активность

Пользователи могут сами решать, позволять ли Google сохранять голосовые взаимодействия. Для этого существует настройка "Активность в Интернете и приложениях" с параметром, отвечающим за сохранение голосовых и аудиоданных. Хотя Google отмечает, что эта функция по умолчанию выключена, иногда ее могут включить при первой настройке устройства или просто не обратить на нее внимания.

Чтобы проверить этот параметр на смартфоне, откройте "Настройки", далее перейдите в раздел Google и выберите "Управление учетной записью Google". После этого найдите вкладку "Данные и конфиденциальность", перейдите в блок "Настройки истории" и откройте пункт "Активность в Интернете и приложениях". Там нужно найти опцию, связанную с включением голосовой и аудиоактивности, и при необходимости отключить ее. После этого Google не будет сохранять новые голосовые взаимодействия.

Как изменить это через браузер

Ту же функцию можно проверить и через браузер. Для этого нужно открыть страницу учетной записи Google, перейти в раздел "Данные и конфиденциальность" и найти блок "Настройки истории". Далее следует открыть "Активность в Интернете" и приложениях и выключить параметр, который позволяет включать голосовую и аудиоактивность.

Стоит учитывать важный нюанс: это повлияет только на будущие записи. То есть после отключения функции новые голосовые фрагменты не будут сохраняться, но старые записи не исчезнут автоматически.

Как удалить старые голосовые записи

Если вы хотите очистить уже сохраненные данные, это нужно сделать отдельно. Для этого стоит перейти на страницу "Моя активность" в Google. Там можно отфильтровать историю так, чтобы отображались только голосовые и аудиовоспроизведения, а затем удалить их – отдельно или все сразу.

Есть и более быстрый вариант: можно воспользоваться голосовой командой для помощника, чтобы удалить последний разговор или активность за день. Это удобно, если нужно убрать только недавние записи, не просматривая всю историю вручную.

Что еще можно сделать для большей приватности

Если вы хотите усилить защиту приватности, можно пойти еще дальше. Один из вариантов – полностью отключить распознавание фразы Hey Google. Тогда смартфон не будет ожидать постоянно голосовую команду для активации помощника. Обычно этот параметр доступен в настройках Google Assistant.

Еще более радикальный способ – забрать у Google доступ к микрофону. Для этого нужно зайти в "Настройки" смартфона, открыть раздел "Приложения", найти приложение Google, перейти в "Разрешения" и для микрофона выбрать вариант "Не разрешать". В таком случае часть функций может перестать работать, зато уровень контроля над приватностью будет значительно выше.

Главная проблема в том, насколько незаметно работают такие функции для большинства пользователей. Многие просто пользуются смартфоном, не задумываясь, какие именно настройки уже активны. Именно поэтому стоит хотя бы время от времени проверять параметры конфиденциальности и историю активности в своем аккаунте.

