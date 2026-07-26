Где найти загрузку на iPhone: простая инструкция
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Если в iOS вы иногда не можете понять, куда делся загруженный файл, вы не одиноки. Большинство загруженных файлов можно найти в приложении "Файлы" с синей иконкой папки. Однако они могут храниться в разных местах в зависимости от того, из какого приложения были загружены.
Один из самых простых способов найти нужный файл – провести пальцем вниз по главному экрану и ввести его название в поиске Spotlight. Подробности сообщает Slashgear.
Как найти папку "Загрузки"
Откройте приложение "Файлы" на главном экране и найдите папку "Загрузки". Если её нет непосредственно на странице "Обзор", проверьте разделы "На моём iPhone" и iCloud Drive.
Файлы, загруженные через Safari, в частности PDF-документы и ZIP-архивы, обычно попадают в папку "Загрузки". Однако не все файлы хранятся именно там. В таком случае стоит проверить раздел "Недавние" в приложении "Файлы".
Chrome, например, имеет собственную папку с названием Chrome, которая находится в разделе "На моем iPhone".
Загруженные фотографии и видео обычно не попадают в "Файлы". Чаще всего они хранятся в приложении "Фото", где их можно найти среди недавних материалов.
Где искать вложения из почты и WhatsApp
Вложения в приложении "Почта" по умолчанию остаются внутри него, пока пользователь самостоятельно не сохранит их в "Файлах".
Аналогично работает WhatsApp. Документ остаётся в приложении, если не нажать кнопку "Поделиться" и не выбрать "Сохранить в Файлы".
Если речь идет о фотографии или видео, после сохранения они попадают в приложение "Фото".
Как просмотреть загруженные файлы в Safari
Иногда проще всего открыть файл напрямую через меню, которое появляется после его загрузки.
В Safari есть отдельный список последних загрузок. Его можно найти справа от адресной строки за значком в виде небольшой стрелки.
Через некоторое время этот значок может исчезнуть, однако это не означает, что загруженный файл также был удален.
Как изменить место сохранения файлов
В iOS 26 можно самостоятельно выбрать, куда Safari будет сохранять новые загрузки.
- Для этого откройте "Настройки", перейдите в раздел "Приложения", выберите Safari, а затем нажмите "Загрузки".
- Если выбрать "На моем iPhone", файлы будут сохраняться только на этом устройстве и не будут доступны на других.
- Если выбрать iCloud Drive, загрузки будут синхронизироваться и будут доступны также на iPad или Mac.
- Опция "Другое" позволяет выбрать любую папку для сохранения файлов или создать новую.
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