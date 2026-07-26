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Где найти загрузку на iPhone: простая инструкция

Алина Милсент
Техно Oboz
2 минуты
588
Где найти загруженные файлы на iPhone
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Если в iOS вы иногда не можете понять, куда делся загруженный файл, вы не одиноки. Большинство загруженных файлов можно найти в приложении "Файлы" с синей иконкой папки. Однако они могут храниться в разных местах в зависимости от того, из какого приложения были загружены.

Один из самых простых способов найти нужный файл – провести пальцем вниз по главному экрану и ввести его название в поиске Spotlight. Подробности сообщает Slashgear.

Как найти папку "Загрузки"

Откройте приложение "Файлы" на главном экране и найдите папку "Загрузки". Если её нет непосредственно на странице "Обзор", проверьте разделы "На моём iPhone" и iCloud Drive.

Файлы, загруженные через Safari, в частности PDF-документы и ZIP-архивы, обычно попадают в папку "Загрузки". Однако не все файлы хранятся именно там. В таком случае стоит проверить раздел "Недавние" в приложении "Файлы".

Chrome, например, имеет собственную папку с названием Chrome, которая находится в разделе "На моем iPhone".

Загруженные фотографии и видео обычно не попадают в "Файлы". Чаще всего они хранятся в приложении "Фото", где их можно найти среди недавних материалов.

Где искать вложения из почты и WhatsApp

Вложения в приложении "Почта" по умолчанию остаются внутри него, пока пользователь самостоятельно не сохранит их в "Файлах".

Аналогично работает WhatsApp. Документ остаётся в приложении, если не нажать кнопку "Поделиться" и не выбрать "Сохранить в Файлы".

Если речь идет о фотографии или видео, после сохранения они попадают в приложение "Фото".

Как просмотреть загруженные файлы в Safari

Иногда проще всего открыть файл напрямую через меню, которое появляется после его загрузки.

В Safari есть отдельный список последних загрузок. Его можно найти справа от адресной строки за значком в виде небольшой стрелки.

Через некоторое время этот значок может исчезнуть, однако это не означает, что загруженный файл также был удален.

Как изменить место сохранения файлов

В iOS 26 можно самостоятельно выбрать, куда Safari будет сохранять новые загрузки.

  • Для этого откройте "Настройки", перейдите в раздел "Приложения", выберите Safari, а затем нажмите "Загрузки".
  • Если выбрать "На моем iPhone", файлы будут сохраняться только на этом устройстве и не будут доступны на других.
  • Если выбрать iCloud Drive, загрузки будут синхронизироваться и будут доступны также на iPad или Mac.
  • Опция "Другое" позволяет выбрать любую папку для сохранения файлов или создать новую.

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