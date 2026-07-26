Где найти загрузку на iPhone: простая инструкция

Если в iOS вы иногда не можете понять, куда делся загруженный файл, вы не одиноки. Большинство загруженных файлов можно найти в приложении "Файлы" с синей иконкой папки. Однако они могут храниться в разных местах в зависимости от того, из какого приложения были загружены.

Видео дня

Один из самых простых способов найти нужный файл – провести пальцем вниз по главному экрану и ввести его название в поиске Spotlight. Подробности сообщает Slashgear.

Как найти папку "Загрузки"

Откройте приложение "Файлы" на главном экране и найдите папку "Загрузки". Если её нет непосредственно на странице "Обзор", проверьте разделы "На моём iPhone" и iCloud Drive.

Файлы, загруженные через Safari, в частности PDF-документы и ZIP-архивы, обычно попадают в папку "Загрузки". Однако не все файлы хранятся именно там. В таком случае стоит проверить раздел "Недавние" в приложении "Файлы".

Chrome, например, имеет собственную папку с названием Chrome, которая находится в разделе "На моем iPhone".

Загруженные фотографии и видео обычно не попадают в "Файлы". Чаще всего они хранятся в приложении "Фото", где их можно найти среди недавних материалов.

Где искать вложения из почты и WhatsApp

Вложения в приложении "Почта" по умолчанию остаются внутри него, пока пользователь самостоятельно не сохранит их в "Файлах".

Аналогично работает WhatsApp. Документ остаётся в приложении, если не нажать кнопку "Поделиться" и не выбрать "Сохранить в Файлы".

Если речь идет о фотографии или видео, после сохранения они попадают в приложение "Фото".

Как просмотреть загруженные файлы в Safari

Иногда проще всего открыть файл напрямую через меню, которое появляется после его загрузки.

В Safari есть отдельный список последних загрузок. Его можно найти справа от адресной строки за значком в виде небольшой стрелки.

Через некоторое время этот значок может исчезнуть, однако это не означает, что загруженный файл также был удален.

Как изменить место сохранения файлов

В iOS 26 можно самостоятельно выбрать, куда Safari будет сохранять новые загрузки.

Для этого откройте "Настройки", перейдите в раздел "Приложения", выберите Safari, а затем нажмите "Загрузки".

Если выбрать "На моем iPhone", файлы будут сохраняться только на этом устройстве и не будут доступны на других.

Если выбрать iCloud Drive, загрузки будут синхронизироваться и будут доступны также на iPad или Mac.

Опция "Другое" позволяет выбрать любую папку для сохранения файлов или создать новую.

Ранее OBOZ.UA объяснял, действительно ли длинный кабель замедляет зарядку смартфона.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.