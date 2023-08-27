Это был вовсе не город: исследователь объяснил, чем было легендарное золотое Эльдорадо

Легендарное Эльдорадо, сокровища которого веками соблазняли европейских завоевателей южной Америки, вероятнее всего никогда не существовало как золотой город. На самом деле название Эльдорадо использовалось для описания ритуала с участием человека, покрытого золотой пылью.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Latin American Antiquity. Найти золотой город в Андах пытались многие исследователи и охотники на золото, но всех их в результате ждала неудача.

Археолог и куратор всемирно известного Музея золота (Museo del Oro) Хуан Пабло Кинтеро-Гузман объяснил, что миф об Эльдорадо берет свое начало от испанского хрониста 17 века Хуана Родригеса Фрейле. Он описывал церемонию коронации, проводимую народом муиска на озере Гуатавита, которое находится на территории современной Колумбии.

В этой церемонии наследник вождя должен был провести шесть лет поста в пещере, после чего его осыпали золотым порошком и на плоту, груженому золотом, привозили на середину озера.

"Золотой индеец сделал свое предложение, бросив все золото, которое у него было, в озеро", – писал Фрейл.

Археолог объясняет, что именно от этой церемонии и произошло знаменитое название Эльдорадо, которое привело к мистификации и дальнейшим поискам несуществующего золотого города.

Кинтеро-Гузман рассказывает, что первым, кто использовал название Эльдорадо, спровоцировав золотую лихорадку, был испанский конкистадор Себастьян де Белалькасар, обозначивший таким образом территорию вокруг озера Гуатавита.

При этом версия с ритуалом в отличие от истории с городом из золота имеет реальные доказательства.

Так, в 1912 году британский инженер Гартли Ноулз поднял со дна озера многочисленные золотые предметы и другие драгоценности. В 1969 году в пещере рядом с озером также была найдена золотая модель плота. Ее до сих пор считают важнейшим доказательством существования древнего ритуала.

Как пишет IFLScience, Кинтеро-Гузман и его коллеги также исследовали территорию вокруг озера Гуатавита на предмет артефактов, свидетельствующих о том, что там регулярно проводились масштабные церемониальные мероприятия. Однако им удалось обнаружить лишь 157 керамических фрагментов.

"Тот факт, что эти сосуды, похоже, содержали древний алкогольный напиток чича, указывает на то, что они действительно использовались во время церемониальных мероприятий, однако их немногочисленность свидетельствует о том, что ритуальные мероприятия не были масштабными", – отметил в исследовании Кинтеро-Гузман.

Он предполагает, что ритуал, вероятно, не повторялся веками, а выполнялся только определенное время или даже однажды. Возможно, такой щедрый ритуал использовался во времена нестабильности и имел целью показать насколько сильна власть вождя или получить благосклонность богов, но впоследствии был отвергнут.

"Когда прибыли испанцы, они встретили группы, слышавшие о церемонии, исполнявшейся их предками, и именно это они описали конкистадорам", – подытожил ученый.

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