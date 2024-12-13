Dnipro-M бесплатно отдает инструменты: как их получить?

Декабрь – время праздничного шопинга, теплых встреч и, конечно, подарков. Dnipro-M решил подарить своим клиентам немного магии в канун Нового года и объявил о праздничном розыгрыше инструментов. У каждого есть шанс выиграть желаемый инструмент, просто написав письмо в Dnipro-M! Ниже разбираемся, что можно выиграть и как поучаствовать в розыгрыше подарков.

Лист до Dnipro-M

Чтобы принять участие в бесплатном розыгрыше инструментов, необходимо отправить "Лист до Dnipro-M" – заполнить специальную форму на официальном сайте бренда.

В розыгрыше принимают участие 10 категорий инструментов: сварочные аппараты, наборы ручного инструмента, автомобильные компрессоры, шуруповерты, эксцентриковые шлифмашины, перфораторы, циркулярные пилы, цепные бензопилы, строительные пылесосы, телескопические стремянки. Вы самостоятельно выбираете желаемую категорию при заполнении формы.

Во время розыгрыша бренд определит 10 победителей.

Условия участия

До 25 декабря 2024 года заполняйте форму "Лист до Dnipro-M" на официальном сайте Dnipro-M: выберите желаемую категорию инструмента и заполните свои данные.

заполняйте форму "Лист до Dnipro-M" на официальном сайте Dnipro-M: выберите желаемую категорию инструмента и заполните свои данные. Ожидайте результатов розыгрыша, которые будут объявлены во время онлайн-трансляции на YouTube-канале Dnipro-M.

Главная интрига раскроется в прямом эфире в конце декабря. Все подробности и точную дату трансляции бренд сообщит в своих социальных сетях – следите за новостями.

Не упустите возможность сделать эту зиму особенной! Отправляйте письмо Dnipro-M и, возможно, именно вы выиграете желаемый инструмент к праздникам.

Праздничный марафон скидок

Пока вы ожидаете розыгрыш, есть прекрасная возможность сделать праздничный шопинг – купить подарки для себя и близких по акционным ценам. Бренд анонсировал праздничный марафон!

До 31 декабря каждые три дня будут меняться акционные предложения – следите за обновлениями на сайте и социальных сетях Dnipro-M. Это идеальное время, чтобы пополнить свои запасы инструментов или купить практичные подарки, которые точно пригодятся.

Все акционные предложения ищите на официальном сайте бренда или в салонах мастерства.