Что-то сверхмощное искривляет диск нашей галактики Млечный Путь: ученые догадываются, что это может быть

Несмотря на то, что человечество достигло незаурядного развития в изучении космоса и современные технологии позволяют нам заглядывать в далекое прошлое Вселенной, у нас все еще есть довольно слабое представление о нашей родной галактике Млечный Путь. Одно из недавних открытий обнаружило, что мы ошибались даже в форме галактики.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте препринтов arXiv. Исследование ученых еще должно пройти рецензирование и получить одобрение научного сообщества.

Лишь в прошлом веке человечество узнало, что Млечный Путь – это лишь одна галактика среди миллиардов, а не вся Вселенная. Поэтому неудивительно, что она все еще является предметом постоянных исследований.

Космический аппарат Gaia в 2020 году нанес на карту положения и движения более миллиарда звезд, что позволило ученым лучше понять внешнюю структуру нашей галактики. Именно благодаря данным аппарата появились первые доказательства того, что наша галактика может оказаться не столь плоской, как считалось. Также ученые узнали, что наша галактика простирается наружу больше, чем мы думали.

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Именно то, что край галактики может иметь волнистую структуру очень заинтересовало ученых. Поэтому они принялись за дальнейшее исследование этого феномена. Как пишет Universe Today, оказалось, что данные Gaia были отнюдь не ошибочными и искривление внешнего края галактического диска действительно существует. Первые предположения связали это явление с давними галактическими столкновениями, такими как столкновение с карликовой галактикой Стрелец, которое произошло около 6 миллиардов лет назад.

Но новое исследование выявило другую причину того, что искривило нашу галактику. Ученые считают, что все дело в наклоненном гало темной материи.

Известно, что большинство галактик во Вселенной окружены массивным гало темной материи. Поскольку именно это гало содержит большую часть массы галактики, со временем оно может влиять на структуру галактики. В частности, если оно расположено под наклоном относительно плоскости галактики, то гравитационные эффекты могут искривить галактический диск.

Для того, чтобы понять, значительно ли это искривление, а также распространено ли оно во Вселенной, авторы исследования задействовали суперкомпьютер, на котором провели симуляцию галактической эволюции.

Полученные данные показали, что внутренняя область гало темной материи может быть значительно наклонена относительно галактической плоскости. Это может быть вызвано как галактическими столкновениями, так и критическими сближениями других галактик, когда столкновения удалось избежать чудом.

При этом изменение ориентации гало может сохраняться в течение миллиардов лет, поэтому неудивительно, что это влияет и на структуру самой галактики.

Астрономы также ранее наблюдали и другие галактики с искривленной плоскостью, и есть определенные доказательства того, что около половины спиральных галактик во Вселенной искривлены в той или иной степени. Это подтверждает теорию о влиянии длительного и совместного гравитационного взаимодействия между галактикой и ее искривленным гало.

Чтобы окончательно подтвердить версию ученых, необходимы дальнейшие наблюдения и моделирования, которые смогут объяснить детали эволюции многих галактик, таких как Млечный Путь.

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