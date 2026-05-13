Что означает белая точка на экране Android: появляется не всегда

Верхняя строка экрана на смартфонах с операционной системой Android содержит немало полезной информации – уровень заряда аккумулятора, подключение к Wi-Fi или мобильному интернету, время, различные оповещения. Но иногда в этой строке появляется белая точка, назначение которой не всегда понятно.

Она может размещаться в верхнем левом или правом углу панели уведомлений. Хотя ее наличие зависит от модели телефона и версии Android – в некоторых она вообще отсутствует. Как пишет издание BGR, если вы заметили этот значок, не волнуйтесь. Это не глюк и не сбой системы.

Появление такой точки означает, что у вас накопилось слишком много уведомлений и их иконки физически не помещаются в строке. Она заменяет собой все иконки, которые не влезли в отведенное для этого пространство, и подсказывает, что в списке есть еще что-то, стоящее вашего внимания.

Эти дополнительные оповещения могут поступать от любого установленного приложения. Просто разблокируйте телефон и опустите верхнюю "шторку" чтобы увидеть полный список. И не стоит путать белую точку с зеленой. Последняя обычно сигнализирует о более важных вещах, например использование камеры или микрофона.

Как убрать белую точку с экрана Android

Производители телефонов и Google почти не предоставляют официальных объяснений относительно этого символа, однако на онлайн-форумах, в частности на Reddit, пользователи уже давно разобрались, что это такое и как от него избавиться. Они предлагают несколько проверенных способов очистки панели уведомлений.

Самый простой вариант убрать белую точку – очистить все уведомления. Для этого разблокируйте телефон, смахните шторку вниз и нажмите "Очистить все" внизу списка. После этого все активные сообщения, включая белую точку, должны исчезнуть. Также можно разобраться с каждым пунктом вручную: либо открыть приложение, либо просто смахнуть сообщение в сторону. Имейте в виду, что многие функции управления требуют версии Android 10 или более новой, поэтому не стоит игнорировать регулярные обновления системы.

Еще одно решение – заглянуть в настройки уведомлений самого Android. Там можно выбрать, показывать ли уведомления на экране блокировки или в строке состояния вообще. Названия пунктов меню и их расположение могут несколько отличаться в зависимости от модели вашего смартфона.

Другие символы в меню Android

В строке состояния может появляться огромное количество значков, и некоторые из них расшифровать так же непросто, как и белую точку. Существуют десятки символов: одни касаются установленных программ, другие – системных функций, таких как Wi-Fi или передача данных. Отображение уведомлений от конкретных приложений можно гибко настраивать.

Вы можете самостоятельно решать, какие приложения имеют право отправлять вам сообщения. Помните, что большое количество программ не только загромождает экран, но и съедает память устройства (хотя Google уже тестирует новые функции для решения проблем с хранилищем). И хотя системные иконки вроде режима полета или заряда батареи обычно убрать нельзя, расчистить поток уведомлений от софта – вполне реально.

Чем больше программ вы устанавливаете, тем выше шанс увидеть белую точку вместо новых иконок в верхней части экрана. Чтобы держать строку состояния в чистоте, достаточно один раз грамотно настроить приоритеты в параметрах. Это значительно снизит вероятность того, что эта надоедливая точка снова появится в вашем поле зрения.

