Что нельзя делать во время зарядки смартфона: есть угроза пожара

Пользователи ежедневно заряжают смартфоны и часто не задумываются о возможных рисках для техники и безопасности. Однако некоторые привычные действия во время зарядки могут сократить срок службы аккумулятора или даже вызвать пожар.

Эксперты отмечают, что особенно опасными являются поврежденные кабели, перегрев устройства и неправильное использование удлинителей. Также нежелательно оставлять телефоны заряжаться в постели, автомобиле или вблизи воды. Специалисты объяснили, каких ошибок стоит избегать, чтобы обезопасить себя и продлить срок работы смартфона.

Не используйте поврежденные кабели

Эксперты советуют сразу заменять зарядный кабель, если на нем появились трещины, потертости или оголенные провода. Поврежденная изоляция может привести к короткому замыканию, перегреву или возникновению электрической дуги.

Такие кабели создают риск поражения током и могут стать причиной воспламенения. Особенно опасно продолжать пользоваться проводами, которые сильно перегибаются или нагреваются во время зарядки.

Почему не стоит оставлять телефон на зарядке всю ночь

Современные смартфоны способны автоматически прекращать зарядку после достижения 100%, однако постоянное пребывание на зарядке все равно негативно влияет на аккумулятор. Регулярный перегрев постепенно снижает эффективность батареи и сокращает ее ресурс.

Специалисты отмечают, что периодическая ночная зарядка не является критичной, но делать это ежедневно нежелательно. Длительное подключение к сети создает дополнительную тепловую нагрузку на устройство.

Опасность перегруженных розеток и удлинителей

Многие люди одновременно подключают к одной розетке несколько устройств, однако это может быть опасным. Перегрузка сети способна вызвать перегрев проводки и повысить риск пожара.

Удлинители тоже не рекомендуют использовать для постоянной зарядки техники. Они рассчитаны преимущественно на временное использование, а длительная нагрузка может вызвать перегрев или повреждение электросети.

Почему нельзя пользоваться дешевыми зарядками

Специалисты советуют избегать неоригинальных или слишком дешевых зарядных устройств. В таких аксессуарах часто отсутствует защита от перепадов напряжения и перегрева.

Из-за нестабильной подачи тока смартфон может перегреваться, работать некорректно или даже загореться. Самым безопасным вариантом остается использование зарядного устройства, рекомендованного производителем.

Где нельзя оставлять телефон во время зарядки

Смартфон не стоит класть на кровать, диван или под одеяло во время зарядки. Мягкие поверхности плохо отводят тепло, из-за чего батарея может быстро перегреться.

Также опасно оставлять телефон заряжаться в автомобиле под прямым солнцем. Высокая температура в салоне вместе с нагревом от зарядки создает дополнительную нагрузку на аккумулятор и повышает риск воспламенения.

Почему заряжать смартфон возле воды опасно

Эксперты предостерегают от зарядки смартфонов в ванной комнате или рядом с водой. Даже незначительное попадание влаги может привести к короткому замыканию или поражению током.

Заряжать устройства рекомендуют только на сухих и хорошо вентилируемых поверхностях. Это помогает снизить риск повреждения техники и избежать опасных ситуаций.

