Что на самом деле чувствуют люди на грани смерти: ученые приоткрыли тайну

Люди, находящиеся на грани смерти, скорее всего, сохраняют способность слышать, понимать и даже в определенном смысле видеть происходящее вокруг даже тогда, когда их сердце уже остановилось. В то же время ощущение того, что люди в такой момент якобы вылетают из своего тела, обманчиво.

Об этом говорится в исследованиях ученых, которые изучали, как работает мозг после того, как сердце больше не способно качать кровь, а также разговаривали с людьми, которые имели предсмертный опыт.

Как отмечает Popular Science, основная проблема с исследованием того, что именно происходит с людьми после смерти состоит в том, что мы не способны разговаривать с мертвыми, поэтому приходится искать другие подходы к изучению этой ситуации.

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Это особенно актуально, учитывая, что люди, которых удавалось спасти из рук смерти, рассказывают о примерно похожих переживаниях, поэтому это нельзя просто списать на бред. Люди, имевшие близкую "встречу" со смертью, часто вспоминают, что видели яркий свет, как их жизнь мелькнула перед глазами, или умерших близких. Некоторые даже утверждают, что видел фигуру, которую приняли за саму Смерть.

Профессор неврологии из Университета Кентукки (США) Кевин Нельсон отмечает, что это достаточно парадоксальная ситуация, поскольку есть общее видение – например, яркий свет, но также есть уникальный опыт предсмертных переживаний.

Чтобы лучше понять эти состояния, ученые изучали мозг людей, которые находились на грани смерти и позволили ученым проследить, что будет происходить после. И исследования, если верить медицинским экспертам, подтверждают, что предсмертные переживания не являются плодом воображения.

Доцент кафедры неврологии в Медицинской школе Мичиганского университета Джимо Борджигин объяснила, что такие исследования позволят ученым лучше понимать, как происходит остановка сердца.

"Это исследование не только помогает нам лучше понять сознание, но и уяснить важность сердца, легких и мозга в нашей повседневной физиологии", – пояснила она.

Опросы людей, находившихся на грани смерти, показали, что фактически 1 из 10 рассказывает об обострении ощущений, замедлении времени, ощущениях вне тела или других признаках, связанных с предсмертным состоянием. Исследователи делят предсмертные переживания на четыре типа: эмоциональные, когнитивные, духовные и религиозные, а также сверхъестественные.

При этом сверхъестественные переживания, как отмечают ученые, являются ошибочным осознанием того, что происходит с телом. Речь идет о заявлениях людей, которые чувствовали, что отрываются от своего физического тела. И это не единичные утверждения, поскольку так говорят 76% опрошенных.

Однако ученые убеждены, что речь идет о сенсорном обмане, вызванном мозгом. Аналогичное состояние удалось воспроизвести у спящих. Оказалось, что прямая электрическая стимуляция участка мозга, который обычно неактивен в фазе быстрого сна, может спровоцировать внетелесный опыт.

Часто люди, спасшиеся после остановки сердца, также вспоминают о переживаниях, которые были у них на грани жизни и смерти. И, как отмечает, Борджигин, здесь речь уже не идет об иллюзии.

Она объясняет, что остановка сердца приводит к неспособности организма перекачивать кровь, а соответственно и жизненно важный кислород. В результате этого мозг реагирует на недостаток кислорода и претерпевает определенные изменения, способствующие искажению восприятия реальности.

Были проведены тестирования на четырех людях, которые находились в критическом состоянии и впоследствии были отключены от аппаратов жизнеобеспечения. У двух из них благодаря электроэнцефалографии (ЭЭГ) был зафиксирован всплеск гамма-мозговых волн, возникших, когда тела начали отключаться. Гамма-мозговые волны обычно являются признаком сознания, поскольку они наиболее активны, когда человек бодрствует.

Борджигин рассказала, что усиление гамма-волн произошло в области мозга, отвечающей за сочетание информации от наших органов чувств, включая осязание, движение и зрение, в сознании. Узнать, что именно видели или чувствовали люди в этот момент ученые не смогли, поскольку, к сожалению, оба пациента скончались. Но ученая предполагает, что активация этого участка может означать, что люди, вероятно, могут улавливать звуки и понимать язык.

"Они могут слышать и воспринимать разговор вокруг себя и формировать визуальный образ в своем мозге, даже когда их глаза закрыты", – считает Борджигин.

Другое исследование, которое проводилось в 2017-2020 годах и отслеживало 567 человек, тоже зафиксировало всплеск мозговой активности у умирающих людей. Международная команда врачей, работавшая над ним, считает, что это проявление скрытого сознания.

В исследовании люди, которых вернули к жизни с помощью сердечно-легочной реанимации после остановки сердца, могли иметь воспоминания и помнить разговоры, которые происходили тогда, когда они, казалось бы, были без сознания.

Им удалось установить, что люди, успешно реанимированные, были способны вспомнить, что происходило после их смерти. Во время реанимации им также проигрывали запись, на которой повторялись названия фруктов и часть людей также смогли вспомнить, названия каких фруктов они слышали.

Исследование также показало, что лишенный кислорода мозг остается живым не только в течение пяти-десяти минут, как считается, а значительно дольше, но ученые не уверены, могут ли врачи спасти людей, которые уже были констатированы как мертвые.

"Эти пациенты действительно были живы внутри, о чем свидетельствуют положительные волны на ЭЭГ, но внешне они были мертвы", – рассказал соавтор исследования, заведующий отделением центра неотложной травматологии Чинве Огедегбе.

Ученые также предполагают, что речь может идти не о способности мозга выживать без кислорода, а о существовании "тормозной системы", объясняющей искаженное восприятие сознания. Эта система, как объяснили ученые, фильтрует и тормозит ненужную информацию, когда человек бодрствует. Однако в бессознательном состоянии она отсутствует и это может позволить спящим мозговым путям активироваться и получить доступ к более глубокой сфере сознания, содержащей всю вашу память, мысли и действия.

"Вместо того чтобы быть галлюцинацией, иллюзией или бредом, это, кажется, способствует ясному пониманию новых измерений реальности", – считают исследователи.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал об ученых, которые обнаружили, что после смерти в мозгу людей просыпаются зомби-гены.

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