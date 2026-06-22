Чем отличаются батарейки АА и ААА: важно не перепутать

Батарейки типов AA и AAA – одни из самых распространенных источников питания в быту. Их используют в пультах дистанционного управления, детских игрушках, фонариках, часах, беспроводных мышах и других небольших устройствах.

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На первый взгляд они очень похожи, но на самом деле отличаются размером, емкостью и сферой применения, поэтому путать их не стоит. OBOZ.UA рассказывает, чем отличаются эти батарейки.

Что означают обозначения AA и AAA на батарейках

Обозначения AA и AAA являются частью международной системы классификации цилиндрических батареек. Они указывают прежде всего на физический размер элемента питания, а не на его "мощность" или химический состав.

AA – это стандартная батарейка среднего размера.

AAA – батарейка меньшего размера.

Важно понимать: буквы не означают мощность. Батарейки AA и AAA могут быть солевыми, щелочными или аккумуляторными, но сама надпись AA или AAA говорит именно о формате и размере.

Чем отличаются батарейки AA и AAA

Главное отличие между AA и AAA – это габариты. Батарейка AA больше, поэтому в ней обычно больше активного материала, а значит, она может дольше питать устройство.

Батарейки AA имеют размеры примерно 50,5 × 14,5 мм. Их емкость часто составляет около 2000–3000 мАч, хотя точные показатели зависят от производителя и типа батарейки.

Батарейки AAA меньше – примерно 44,5 × 10,5 мм. Их емкость обычно ниже и может составлять около 800–1200 мАч.

Именно поэтому батарейки AA чаще используют там, где устройству требуется больше энергии, а AAA – в компактной электронике с меньшим энергопотреблением.

Почему AA работают дольше

Хотя напряжение батареек AA и AAA обычно одинаково – около 1,5 В, это не означает, что они будут работать одинаково долго. Разница заключается в запасе энергии.

Батарейка AA больше по размеру, поэтому способна вместить больше химических веществ, участвующих в выработке электрической энергии. Из-за этого она обычно дольше работает в устройствах с более высоким энергопотреблением.

AAA, напротив, более компактна. Она удобна для маленьких гаджетов, но в мощном устройстве может разрядиться значительно быстрее.

Где используют батарейки AA

Батарейки AA чаще всего устанавливают в устройства, которым требуется больше энергии или более длительная автономная работа. Их используют в фонариках, детских игрушках, фотоаппаратах, портативных колонках, некоторых радиоприемниках, настенных часах и другой бытовой технике.

Такие батарейки хорошо подходят для устройств, которые часто работают или потребляют больше тока.

Где используются батарейки AAA

Батарейки AAA применяются в небольших и менее энергоемких устройствах. Они компактны, поэтому подходят там, где важен небольшой размер элемента питания.

Чаще всего батарейки AAA можно увидеть в пультах дистанционного управления, беспроводных мышах, небольших фонариках, электронных термометрах, часах, кухонных таймерах и других компактных гаджетах. В таких устройствах большая емкость обычно не требуется.

Система маркировки батареек появилась для удобного обозначения различных размеров. Изначально буквы использовались для классификации цилиндрических элементов питания, а с появлением более мелких форматов к обозначению стали добавлять дополнительные буквы.

Именно поэтому может показаться нелогичным, что AAA меньше AA, хотя букв в названии больше. Но в этой системе количество букв указывает не на больший размер, а на отдельный стандарт более компактного элемента.

Можно ли заменить AA на AAA

Батарейки AA и AAA не являются полностью взаимозаменяемыми. Они имеют разные размеры, поэтому физически не подходят для одних и тех же отсеков без специальных переходников.

Даже если напряжение у них одинаковое, устанавливать батарейку неправильного формата не стоит. Она может плохо контактировать с клеммами, выпадать, перегреваться или привести к неисправности устройства. Если устройство рассчитано на AA, лучше использовать именно AA. Если производитель указал AAA – нужно ставить AAA.

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